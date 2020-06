V letošním ročníku tuzemské soutěže projektů v komerční komunikaci, designu a řemeslech ADC Czech Creative Awards 2020 se o přízeň porotců utká 207 prací od 54 přihlášených.

Oproti předchozímu roku bylo do soutěže pod záštitou Art Directors Clubu Czech Republic (ADC) i navzdory nečekané situace způsobené koronavirovou pandemií přihlášeno jen o šestnáct prací méně, než v uplynulém loňském ročníku, jenž byl z hlediska přihlášek rekordní.

„Pořádání kreativních soutěží v současné situaci není nejjednodušším koníčkem. Dostatečné množství přihlášených prací pro nás ale bylo signálem, že i letos nás bude čekat zajímavý a pro náš obor přínosný ročník ADC creative awards. Děkuji všem přihlašovatelům, kteří tvoří tak kvalitní práce, které jsou přihlášeníhodné. Svými přihláškami dali najevo, že by si tato soutěž pauzu dávat neměla.“ uvedl předseda ADC David Suda.

Mezinárodní porota soutěže, jejímž předsedou je CCO Grey Europe Javier Campopiano, držitel 49 ocenění Cannes Lions a tvůrce světoznámé kampaně It’s a Tide Ad, zasedne na podzim a jako vždy je v plánu také slavnostní předávání, které se uskuteční 24. září 2020. Nejvíce „želízek v ohni“ má letos agentura Ogilvy (podala 22 přihlášek), Havas Prague (19), WMC Grey (11), SYMBIO Digital (10) a Kaspen/Jung von Matt (10).

Všechny projekty, které se soutěže účastní je možné si prohlédnout v online galerii zde.

Pro letošní ročník ADC připravil aktualizaci soutěžních kategorií. Novinkou je podkategorie Interactive film, která zahrnuje nové formáty včetně opomíjené VR a AR. Kategorie Radio & Audio už není omezena použitým médiem, a nyní zahrnuje komplexní kreativní práci se zvukem. Do kategorie Digital byly přidány tři nové sekce Data-driven, Social & Influencer a Gamification. Rozšířena byla i kategorie Branded Content, a to na Original content, Product Placement a User-generated Content. Poslední změna se týká kategorie Campaign, která je nyní rozdělena na Integrated, Online, Activation, Campaign for Good a Employer Branding.