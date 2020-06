Festival kreativity Cannes Lions letos kvůli pandemii proběhl online pod názvem Lions Live. Místo tradičních zlatých lvů v jednotlivých kategoriích ocenil agentury za dlouhodobé úspěchy během uplynulé dekády.

Úspěchy ve vytrvale kreativní práci za poslední desetiletí shrnul festival Cannes Lions do letos poprvé publikované zprávy Lions Creativity Report of the Decade. Rozdělil v ní uznání pro šest regionů a sedm globálních kategorií.

Nejvyšší ocenění Zlatou palmu dekádysi vysloužila agentura MJZ USA, která posledních deset let v Cannes sbírala zlaté lvy každý rok. Mezi svá ocenění počítá dvě Zlaté palmy, 40 Grand Prix, 5 lvů za kreativní efektivitu, osm titanových, 464 zlatých, 844 stříbrných, 1385 bronzových i jednoho skleněného lva a k tomu ještě 4 lvi za inovace a 7 za produktový design.

Ve spolupráci se sesterskou organizací WARS také ve studii prezentované práce okomentoval a zanalyzoval. „Vstupujeme do nového desetiletí a je důležité se ohlédnout za všemi těmito projekty, které jsou základem naší kreativity. Budou pro nás představovart standard pro následující dekádu. Zpráva Lions Creativity Report of the Decade poskytuje hluboký vhled a inspiraci od společností, jejichž úspěchy jsou dlouhotrvající díky tomu, že se rok od roku rozvíjejí a inovují. Můžeme se od nich hodně naučit,“ uvedl ředitel Cannes Lions Simon Cook ke zprávě, která je na dostupná na webu festivalu.

Ceny za desetiletí byly předávány během celého týdne konání Lions Live.