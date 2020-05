Značka Staropramen uvádí nový reklamní spot z dílny agentury Yinachi, který vznikl ještě před začátkem koronavirové krize. V hlavní roli se i tentokrát objevuje tvář pivovaru herec Hynek Čermák, jehož otázka v prvních vteřinách „Není to nádhera, umět si počkat na to svoje?“ činí spot aktuálním, a to vzhledem ke znovuotevření hospod a restaurací po více než dvou měsících.

„Přestože spot vznikal ještě před koronavirovou dobou, v nových souvislostech se dostává do nečekaně jiného světla. Jindy tak banální a běžná chvíle, kdy s chutí čekáme na čerstvě natočené pivo, má v těchto dnech nádech něčeho téměř výjimečného,“ uvádí k novému spotu Senior Brand Manager značky Staropramen David Šeberle s tím, že spot poběží od 25. května do konce srpna na televizních stanicích Prima Group a bude doplněn silnou digitální kampaní v několika různých formátech i prémiovými venkovními plochami.

Spot svým výrazným charakterem pohání filmový a divadelní herec Hynek Čermák, hlavní tvář značky Staropramen v posledních letech. „Prostřednictvím svého úsporného, a přitom tak dobře čitelného výrazového rejstříku, nás Hynek ve spotu provází souborem téměř až mikro senzorických vjemů, jimiž je prostoupen v okamžiku, kdy čeká na to svoje s láskou ošetřené i natočené, takové, co umí pohladit a zasyčí, zkrátka na pivo, které je přesně tak akorát!“ popisuje Ondřej Roček z agentury Yinachi, jenž měl spot na starost po ideové a kreativní stránce spolu s Danem Kneprem a Markem Šplíchalem, obdobně jako u série spotů ke 150. výročí pivovaru nebo „koronavirového“ spotu, který běžel na televizních obrazovkách v minulých týdnech.

„Pověstná vybalancovanost piva Staropramen, zakódovaná již v původní receptuře, je hlavním benefitem, který spot komunikuje. Namísto, aby přesvědčoval o konkrétních vlastnostech produktu, pohrává si s emocí, která je s ním spojena. Spot navíc odhaluje silný sociální kontext společné vášně a lásky k pivu,“ komentuje na závěr David Šeberle nový reklamní spot, jehož režie se pod křídly agentury Bisto Films chopil Marek Partyš.

Spot vznikal v karlínské hospodě „U Tunelu“, která je vděčná nejen vizuálně, ale má i velmi příjemnou atmosféru. Nově si zde můžete na čepu vychutnat oblíbenou Staropramen Extra Chmelenou dvanáctku.

S kampaní k otevření hospod přišel i konkurenční Pilsner Urquell. V rácmi akce se rozhodl zaplatit zákazníkům hospod první pivo.