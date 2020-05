V 99. ročníku tradiční celosvětové ankety ADC Annual Awards, která oceňuje nejlepší počiny uplynulých 12 měsíců v oblasti reklamy a designu, slavila triumf kampaň Bounce společnosti Apple od agentury TBWA.

Nejúspěšnějšími agenturami ankety se staly 1. TBWA (Los Angeles), 2. Scholz & Friends (Berlín), 3. BBDO (New York), 4. Goodby Silverstein & Partners (San Francisco) a 5. McCann (New York).

Podívejte se na desítku kampaní, které agentury připravily a porotu zaujaly nejvíce:

TBWA

Kampaň: Bounce (Skákat)

Klient: Apple

Scholz & Friends

Kampaň: The Tampon Book – a book against tax discrimination (Tampónová kniha proti daňové diskriminaci)

Klient: The Female Company

BBD

Kampaň: The Infinity Classroom (Nekonečná třída)

Klient: Theirworld

Goodby Silverstein & Partners

Tvorba kampaně Dalí Lives (Dalí žije)

Klient: The Dalí Museum

McCann

Kampaň: Changing The Game (Změna hry)

Klient: Microsoft

FCB (Chicago)

Kampaň: Most Dangerous Street (Nejnebezpečnější ulice)

Klient: Illinois Council Against Handgun Violence

Serviceplan Germany (Mnichov)

Kampaň: Made in Fukushima (Vyrobeno ve Fukušimě)

Klient: METER Group

Dentsu Inc. (Tokio)

Kampaň: Mori Building Brand movie DESIGNING TOKYO (Mori Building projektuje Tokio)

Klient: Mori Building Co., Ltd.

Spotify In-House (New York)

Kampaň: Your 2019 Wrapped

Klient: Spotify

Kampaň zde.

FCB/SIX (Toronto)

Kampaň: Go Back To Africa (vrať se zpátky do Afriky)

Klient: Black & Abroad