ADVERTOTIAL Když jsem odlétal počátkem ledna do Číny jako zahraniční host kongresu veletržního průmyslu CEFCO v Nanningu, nevěnoval jsem drobné zprávě o výskytu nějakého viru pozornost. Účastníci kongresu referovali o výstavbě nových výstavišť v Číně a dobrých očekáváních pro veletržní rok 2020.

Život na ulicích v moderním Nanningu, hlavním městě autonomní oblasti Guanxi v jižní Číně, byl běžným životem čínského velkoměsta. Zprávy z domova, abych byl opatrný a koupil si roušky, jsem ignoroval.

Nás se to netýká

V den mého návratu 13. ledna čínské úřady poprvé oficiálně oznámily šíření neznámého viru. Aplikace Google Maps mne ubezpečila, že jsem navštívil oblast vzdálenou 1 200 kilometrů od epicentra nákazy Wu‑chanu a že jsem proto v pohodě. Čína byla místo oslav Nového roku v karanténě a nouzovém stavu, v době, kdy se normálně dají do pohybu miliony lidí. Wu‑chan s počtem obyvatel jako Česká republika byl uzavřen. My jsme si říkali, že to je možné jen v Číně, je to daleko a nás se to netýká. Takových epidemií bylo v Asii několik. Oni se s tím vyrovnali a nás to nepostihlo. Od konce ledna přicházely první zprávy o rušení a překládání velkých čínských veletrhů. Nic takového se sice nikdy dříve nestalo, ale pro nás to stále bylo „někde tam v Číně“.

Lavina rušení

První světovou veletržní událostí, která padla viru za oběť, byl Mobile World Congress v Barceloně, i když ve Španělsku a Evropě dosud nebyly potvrzeny žádné případy nakažení.

První zákazy hromadných akcí přišly ve Švýcarsku, Německu, Francii. Těsně před zahájením byl Autosalon v Ženevě, frankfurtský veletrh Light+Building, Eisenwarenmesse v Kolíně, evropský veletrh cestovního ruchu ITB Berlín, pro který hygienický úřad nařídil naprosto nesplnitelná pravidla, světový veletrh vína ProWein a světové veletrhy Interpack a Drupa v Düsseldorfu. Veletrhy byly rušeny těsně před jejich začátkem ve stadiu vysoké připravenosti, což přineslo ekonomické ztráty všem. Poprvé v novodobé historii svobodného podnikání začaly o konání akcí rozhodovat vlády, státní úřady a nikoliv pořadatelé MICE (Meetings, Incentive, Congress and Events) průmyslu. Přišla lavina rušení a překládání kongresů, veletrhů a konferencí po celém světě. Překládání akcí způsobuje doslova džungli v dosud zaběhnutých a navzájem respektovaných termínech.

Ztráty všude

Ve světě bylo zrušeno na 1 700 veletrhů, z toho jen v Německu 350. Německá asociace veletržního průmyslu odhaduje ztrátu tři miliardy eur a ohrožení 24 tisíc pracovních míst. V Asii bylo v prvním pololetí zrušeno 80 procent veletrhů. Jde hlavně o ztráty nových kontraktů a kontaktů. Světová asociace veletržního průmyslu UFI odhaduje, že prostřednictvím veletrhů jsou světově uzavírány obchody v hodnotě 325 miliard dolarů. Německých veletrhů se účastní ročně 180 tisíc vystavovatelů a navštěvuje je deset milionů návštěvníků. Veletrhy jsou základnou pro prezentaci malých a středních firem pro tuzemský a zahraniční trh. Na veletrhy je navázáno mnoho ekonomických činností včetně řemeslníků, dopravců, cestovních, stravovacích a ubytovacích služeb, což generuje nezanedbatelný přínos HDP. Všechny navázané služby na veletrhy jsou nyní bez práce.

Místo veletrhů nemocnice

Namísto konání kongresů a veletržních akcí se výstaviště začala proměňovat v provizorní nemocnice. Prvním projektem bylo výstaviště v epicentru nákazy Wu‑chanu. Následovalo Expo v Karachi, výstaviště IIEC v Teheránu.

V Evropě byla první Messe Wien s nemocnicí o kapacitě 800 lůžek. Britský ministr zdravotnictví oznámil využití největšího britského výstaviště ExCel London, IFEMA Madrid otevřela největší provizorní nemocnici v Evropě s pěti a půl tisíci lůžky. Flanders Expo nabídlo prostory v Antwerpách, Namuru a Gentu. Po vzoru Vídně byl připraven projekt provizorní nemocnice se třemi sty lůžky na výstavišti v Brně. Zatímco Javits Center v New Yorku byl přeměněn na koronavirovou nemocnici, provizorní nemocnice na výstavišti ve Wu‑chanu byla zrušena a výstaviště snad začne brzy sloužit svému původnímu účelu.

Pomůže stát

Přímou finanční pomoc jako jediná poskytla pořadatelům koncertů, kongresů a veletrhů dánská vláda, a to v hodnotě 12 milionů eur (330 mil. Kč). V polovině března proběhla videokonference 90 zástupců evropského veletržního průmyslu se zástupci Evropské komise. Slibovaný evropský záchranný pomocný fond však nespecifikuje a nepředepisuje pomoc odvětví pořádání hromadných akcí. Podle průzkumu asociace veletržních správ Centrex je pomoc státu postiženým firmám ve SVE velmi podobná, jedná se o formy „kurzarbeit“ či daňové úlevy. Pro veletržní, kongresový a eventový průmysl bude nejlepší zrušení vládních zákazů a omezení. Nutnou podmínkou bude i obnovení přeshraničního cestování, globální letecké přepravy, neboť dnes má každá akce mezinárodní přesah.

Co bude dál

Přežijí koronavirovou krizi veletrhy? Nezvyknou si lidé konečně komunikovat online? Takové otázky vyvstávaly po 11. září 2001 i po dluhové krizi 2009. Veletrhy představují marketing tváří v tvář, jsou o osobním kontaktu a podání ruky. Podávat si ruce v gumových rukavicích a obchodně jednat v rouškách je nepředstavitelné, stejně jako komunikovat pouze online. Veletrhy se obnoví, ale budou poznamenány koronavirovou krizí, která přejde do hospodářské recese. Zda bude ve formě V či U nebo W, dnes nikdo neví.

Foto: Veletrhy Brno, a. s.