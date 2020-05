Levice a Zelení se snaží v Německu prosadit záchranný finanční balíček, který by měl zachránit pluralitu a svobodu médií, které jsou zasažené poklesem reklamy z důvodu pandemie koronaviru.

„Zejména v době krize musí média zaručit svobodné a pluralitní informace,“ píše se ve společném dokumentu Levice a Zelených, kterou adresují německým poslancům. Zelení mimo jiné navrhují pomoc soukromým provozovatelům vysílání a on-line médiím s technickými náklady až do konce roku 2020, tištěná média by měla dostat pomoc na náklady tisku a distribuci.

Záchrana cestou k pluralitě

Šéf sdružení soukromého vysílání Vaunet Hans Demmel prohlásil pro online magazín ZAPP televize NDR, že „zejména rozhlasové stanice se musí obávat o svou existenci. V některých případech média přišla až o 90 procent příjmů z reklamy.“ Hlavní pozornost by měla být věnována regionálním novinám, rozhlasu, televizím, tak aby byla zajištěna pluralita a věrohodnost sdělovacích prostředků i na venkově.

Zelení navrhují založení „Fondu na podporu médií, který by dlouhodobě posílil pluralitu sdělovacích prostředků.“ Finanční prostředky by měly být určeny médiím, které sami produkují alespoň 40 procent svého redakčního obsahu a platí zaměstnancům podle spolkového tarifu platů. O rozdělování finančních prostředků by měl rozhodovat „státní svobodný a politicky neutrální“ orgán.

