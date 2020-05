Společnost THIMM získala ocenění „Axia Best Managed Companies Award 2020“. Cena je pečetí kvality za vynikající řízení středně velké firmy. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 15. května v centrále skupiny společností THIMM v Northeimu.

„Z ocenění máme obrovskou radost a jsme na něj také pyšní. Ukazuje, že se strategií a filozofií naší rodinné firmy rostoucí se strategickou předvídavostí se ubíráme správným směrem a činíme správná rozhodnutí,“ říká Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny společností THIMM. „Toto ocenění je tak také zvláštním vyznamenáním pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance ve všech pobočkách THIMM, kteří touto udržitelně úspěšnou cestou jdou společně s námi.“

Program Axia Best Managed Companies je soutěž, kterou realizuje společnost Deloitte, časopis WirtschaftsWoche, banka Credit Suisse a svaz BDI a je pečetí kvality pro úspěšné středně velké společnosti. Její vizí je vybudovat národní a globální ekosystém výborně řízených středně velkých firem. Důležitým znakem ceny Best Managed Companies je její mezinárodní záběr: Program Best Managed Companies založila společnost Deloitte v 90. letech minulého století v Kanadě a titul se v současné době uděluje již ve 20 zemích světa.

3 500 zaměstnanců ve 22 závodech

Skupina THIMM poskytuje řešení pro balení a distribuci zboží. Portfolio firmy zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, POS & POP produkty, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování.

Mathias Schliep

Management firmy

Podnik založený v roce 1949 zaměstnává více než 3 500 zaměstnanců ve 22 závodech v Německu, Česku, Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku a v roce 2018 dosáhl ročního obratu přes 645 milionů eur.

„I skupina THIMM, jako jedna z oceněných společností, přesvědčila svým prvotřídním řízením podniku – velkou vynalézavostí, dlouhodobě směřovanou strategií a silnými strukturami řízení. THIMM tak není jen benchmarkem pro dokonale řízené středně velké společnosti, ale také symbolem budoucnosti Německa jako místa k podnikání,“ zdůrazňuje Lutz Meyer, partner a vedoucí programu pro středně velké společnosti v Deloitte.

Vítězové Axia Best Managed Companies Awards byli vybrání v několikastupňovém procesu. V prvním kole společnosti vyplňují on-line dotazník. V něm uvádějí základní údaje o společnosti a zaměřují se na čtyři základní oblasti ocenění: strategii, produktivitu a inovaci, firemní kulturu a strukturu řízení a finanční výkonnost. Na základě podkladů dodaných uchazeči, jejich vyhodnocení a osobních pohovorů pak rada odborníků Axia Best Managed Companies Award vybere užší seznam. Následně vybírá nositele ocenění porota složená z renomovaných zástupců z hospodářství, vědy a médií.