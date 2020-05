Společnost AEC oznámila personální změny ve svém vedení. Novým šéfem Cyber Defense Centra společnosti AEC se stal Karel John. K dalším dvěma změnám u předního poskytovatele kybernetického zabezpečení došlo i na pozici Head of Risk & Compliance Division, kterou nyní vede Karin Gubalová, a na postu Sales Directora, jímž se stal Michal Šimek.

Karel John má za sebou více než 25 let zkušeností v oblasti IT, včetně vedení a řízení týmů. Před nástupem do čela Cyber Defense Centra (CDC) pracoval v AEC již déle než rok na obchodní pozici. Do té doby se věnoval vlastním společnostem, ale má za sebou i korporátní zkušenosti z IBM Česká republika. Působil také ve státní správě, a to jak v poradních, tak i řídicích funkcích. V minulosti zastával rovněž pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

„Za svůj hlavní úkol v nové funkci považuji plynule navázat na dlouhodobé budování výjimečné pozice značky CDC na trhu a samozřejmě zvyšovat ve spolupráci s ostatními divizemi AEC úroveň kybernetické bezpečnosti pro stávající i nové zákazníky,“ uvedl Karel John, který vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Karin Gubalová

Karin Gubalová, nová šéfka Risk & Compliance Division společnosti AEC, u zákazníků působila jako manažerka informační a kybernetické bezpečnosti. K jejím hlavním profesním zájmům patří témata security governance, risk management a vzdělávání uživatelů. Systematicky se věnuje publikační a přednáškové činnosti.

Absolvovala Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Je držitelkou řady klíčových oborových certifikací, členkou organizace ISACA a působí i jako stálý spolupracovník časopisu DSM. Na novém postu bude pokračovat v budování kompetencí týmu a spolu s kolegy odpovídajícím způsobem reagovat na výzvy, ale i hrozby, které přinášejí nové technologie.

Michal Šimek

Michal Šimek, který se v AEC nově ujal vedení obchodního oddělení, má rozsáhlé zkušenosti s řízením obchodních týmů a partnerských prodejních kanálů v korporátních a private equity společnostech. Od roku 1990 pracoval na různých obchodních a manažerských pozicích napříč celou řadou sektorů. Od roku 2011 působil jako konzultant v oblastech řízení prodeje, nastavování prodejních procesů a zvyšování výkonnosti obchodních týmů.

Vystudoval obor Strategický management na Brno International Business School. Titul MBA získal na Nottingham Trent University. Má certifikace pro koučink a mentoring obchodníků a certifikace CIMA A a CIMA B v marketingu.