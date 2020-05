Moneta Money Bank je čtvrtou největší bankou na českém trhu. Letos v únoru získala povolení antimonopolního úřadu, o měsíc později i České národní banky k loni ohlášené akvizici Wüstenrot — stavební spořitelny a hypoteční banky. Značka Wüstenrot na českém trhu po 1. září zcela skončí. Moneta nákupem mimo jiné získala 400 tisíc nových klientů. Právě na ně se podle ředitele marketingu Moneta Dalibora Šajara zaměří v první fázi rebrandingu.

Jakým způsobem bude komunikován brand po akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a hypoteční banky?

Stali jsme se vlastníky těchto dvou značek s tím, že obě dvě máme v plánu rebrandovat, a to na Moneta stavební spořitelna a Moneta hypoteční banka. U hypoteční banky je cílem fúzovat tuto entitu do existujícího byznysu Monety, to bychom rádi stihli do konce tohoto roku. V budoucnu se pak chceme soustředit na stavební spořitelnu jako na značku. Rebranding cílíme na letošní červen. Značka Wüstenrot v Česku končí, v rámci podmínek kupní smlouvy již nemůžeme značku Wüstenrot používat po 30. září letošního roku.

Co v rámci strategie chystáte na nejbližší měsíce?

Ve stavební spořitelně se chceme v první řadě zaměřit na to, že Moneta nákupem získala více než 400 tisíc nových klientů, chceme je přivítat a nabídnout jim naše služby. Půjde především o nabídku zvýhodněných produktů, což bude hlavní část rebrandingu směrem ke klientům. V té pomyslné druhé řadě bychom pak rádi informovali zbytek trhu: chceme se zaměřit na novou produktovou nabídku u stavebního spoření a na podzim ji podpořit kampaní.

Bude pokračovat vaše stávající agentura Havas?

Moneta vytendrovala tuto kreativní agenturu loni na podzim s tříletou rámcovou smlouvou. Počítáme tedy, že se Havas do budoucna bude starat o všechny značky v rámci celé skupiny, tudíž i o Moneta stavební spořitelnu. V době, kdy jsme na začátku dubna Wüstenrot oficiálně přebírali, byla již jejich stávající agentura ve výpovědi, nejsme tedy v žádné komplikované situaci.

Foto: Vojtěch Resler