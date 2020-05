Nový prezident Asociace komunikačních agentur (AKA) má v plánu fungování instituce zjednodušit, zprůhlednit a zdůraznit její partnerství s klienty. „Svou práci zahájím setkáváním se všemi členskými agenturami,“ říká rozhovoru pro Marketing & Media Marek Slezák, výkonný ředitel agentury Boomerang Comunications.

Součástí vaší kandidatury musela být i vize, jak oboru pomoci z koronavirové krize, která bude na ekonomiku ještě dlouho doléhat. Co tedy máte v plánu?

Bylo by naivní si myslet, že získáme od vlády a ministerstev extra výhody. Jako většina byznysu si musíme pomoci především sami. Přesto je nutné s ministerstvy jednat a upozorňovat například na potřeby investic do komunikace ze směru státní správy. Jako AKA musíme dál vést kampaň za zdůrazňování hodnoty našeho oboru. Bylo by iluzorní domnívat se, že nedojde ke krácení rozpočtů na marketing. Je ale třeba stále vysvětlovat, že v případě komunikace je nezbytné několikrát měřit, než se řízne. A také velmi pečlivě vážit, komu zakázky dávat, protože v tomto případě neplatí, že nejlevnější je nejlepší. Bude též nutné se více semknout a postupovat, alespoň jako členové AKA, jednotněji než v lepších časech. Zároveň bude dobrá i užší spolupráce s dalšími oborovými asociacemi. Podle mne je třeba postupovat racionálně a krok za krokem s maximální snahou, aby náš obor byl vnímán jako nezbytný, zejména v časech krize. A také, aby naši členové měli v AKA reprezentaci, která bude striktně hájit jejich zájmy na všech

frontách.

Jednou ze snah AKA byla i jednání s vládou a hlavně s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) o konkrétní podpoře pro komunikační průmysl – kam se tato jednání posunula?

Co vnímám jako nesmírně pozitivní z dosavadních jednání, je to, že nejsme neviditelní a AKA je ministerstvům i ministrům důvěryhodným partnerem. Jednání, které za AKA vede ředitel Marek Hlavica, probíhají na nejvyšších úrovních a stále hledáme cesty, jak pro náš obor vyzískat co nejvíce. Nežádali jsme ale pomoc pro sebe, nýbrž pro celou ekonomiku. O prosperitě oboru totiž rozhodne optimismus na straně našich klientů a obecná poptávka. Koncem června máme na setkání s náměstkyní MPO jednat o konkrétních pobídkových programech pro zadavatele. Máme podporu Hospodářské komory a zatím se setkáváme se vstřícnými reakcemi. Možná

právě proto, že nejsme prosebníkem za jedno specifické odvětví.

Celý rozhovor si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 1. června 2020. Přeplatit si ho můžete zde.