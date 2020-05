Košík.cz jako první z největších online prodejců potravin v Česku rozšiřuje svoji nabídku a z nového skladu spouští rozvoz po celé zemi. Zákazníci, ke kterým tento e-shop doposud nezavážel, si nově mohou objednat 1700 druhů trvanlivých potravin s doručením do druhého dne na jakoukoli adresu až ke dveřím domácnosti. Kromě toho se rozšiřuje i území, kam bude zavážet kompletní portfolio, tentokrát o severočeská města. Zásadní změnu doprovází také rebranding.

Konkurenční Rohlik má dosud obsazená velká města v České republice: Prahu, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec, Plzeň a Olomouc, včetně okolí. Další velký online prodejce potravin iTesco rozváží do Prahy, Brna, Pardubic, Hradce Králové, Plzně, Mladé Boleslavi, Kolína, Břeclavi, Chrudimi, Kutné Hory, Blanska, Hodonína a okolí.

Pro obsluhu celé České republiky Košík spustil nový sklad ve středočeských Jirnech, kde je uskladněno 1700 trvanlivých položek a nápojů. Zařazeny sem jsou nejen základní potraviny, ale také celá řada speciálních potravin, ať už farmářských, řemeslných nebo vegetariánských. Součástí je také dětský sortiment. V prvních týdnech bude sklad fungovat v pilotním povozu, počet položek se bude postupně zvyšovat a do konce roku by se společnost ráda dostal na násobky této hodnoty. I v tomto případě bude aplikovat matici „Jednoduše pro všechny“ segmentující potraviny od kvalitního základu po prémiové výrobky.

Zákazníci budou moci nákupy objednávat pod stávajícími účty, nabídka a dostupnost jednotlivých položek se však budou měnit podle zadané doručovací adresy. Mimo současnou závozovou oblast Košík doveze nákup zkompletovaný v papírovém boxu do druhého pracovního dne. Minimální hodnota objednávky je 500 Kč, doprava do 1200 korun je zpoplatněna částkou 59 Kč, nad 1200 korun je zdarma. Doprava bude řešená ve spolupráci se službou In Time ze skupiny MALL Group. Pro stávající závozové oblasti se podmínky nemění.

Košík zároveň výrazně rozšířil také závozové oblasti, kam v současnosti rozváží kompletní sortiment včetně čerstvých výrobků. Po polabských městech se zaměřil na severočeské Litoměřice, Lovosice a Litvínov. Dohromady se jedná o území se zhruba 75 tisíci obyvateli. Podobně by měl v následujících měsících rozšířit svoji nabídku na kompletní sortiment také v celé řadě jihočeských měst.

Počet odbavovaných nákupů chce Košík expanzí do celého Česka do konce roku minimálně zdvojnásobit. Své aktivity v regionech bude koordinovat mimo jiné se samosprávami a na mnoha místech pomůže s náhradou zrušených prodejen. V plánu je zároveň propojit s online supermarketem také sesterský projekt Hotovky a zařadit je mezi nabídku čerstvých potravin. Ke kvalitním hotovým jídlům by se tak dostaly stovky tisíc domácností.

„Po pěti letech od vzniku Košík dorostl do fáze, kdy si troufneme nabídnout své služby kterékoli domácnosti v republice. Zpočátku poprosíme o shovívavost, do léta však chceme mít první pilotní fázi za sebou. Rozvoz základního sortimentu zároveň považujeme za předvoj pro celorepublikové rozšíření služby s kompletní nabídkou,“ uvádí Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz.

„Poslední rok jsme intenzivně pracovali na zpevnění základů a nyní jsme připraveni na skokový růst, události posledních týdnů pro nás navíc byly v podstatě nejlepší možnou zkouškou. Jsme připraveni dokázat, že nakupování potravin po internetu rozhodně není pouze metropolitní službou a naší expanzí do regionů máme šanci významně zvýšit dostupnost potravin pro každého, ať bydlí kdekoli.“

Facelift loga

Přechod do nové etapy Košík podtrhne ještě kompletním rebrandingem. Facelift loga doplní také nový vzhled aut. Celočervené polepy ustoupí barevným texturám, které budou reprezentovat jednotlivé druhy sortimentu.

„Novým vzhledem našich aut chceme zdůraznit rozmanitost našeho portfolia. Košík stojí na široké nabídce potravin a zboží pro domácnost, která je nejen pestrá, ale také kvalitní. Tento positioning chceme do budoucna ještě posilovat,“ zakončuje Jeřábek.

Košík.cz je e-shop s potravinami, drogerií a potřebami pro domácnost. Z více než 15 000 položek mohou vybírat čtyři miliony zákazníků v Praze a středních Čechách, Polabí, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, ale také v okolí Litoměřic, Teplic, Mostu, Litvínova a Chomutova. Na jakékoli místo v republice pak rozveze do druhého pracovního dne nákup vybraný z až 1700 položek.