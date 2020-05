🔥 Spouštíme Podržíme.se! 🔥👉 Dali jsme dohromady odkazy na více než 400 zdrojů informací, služeb a nápadů, které se vyrojily za poslední měsíc.👉 Vytvořili jsme rozcestník, který udrží všechno to dobré, co dosud v koronakrizi vzniklo a bude k dispozici i nadále.👉 Za projektem stojí COVID19CZ a autoři mnoha rozcestníků, kteří se spojili, aby vytvořili jednu zastřešující věc.👉 Podržíme.se – rozcestník od lidí a pro lidi. Objevujte informace, které vám mohou pomoci. Pomozte ostatním tím, že se podělíte o to, co víte.Sdílejte tento příspěvek a navštivte http://podrzime.se/