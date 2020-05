Společnost DHL Express zdarma rozvezla do všech dětských domovů v České republice koronavirové číslo časopisu Zámeček, který dětem od roku 1997 přináší zprávy, reportáže i inspirativní příběhy mladých lidí, kteří vyrostli v dětských domovech.

„Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit mezi posly dobrých zpráv a dopravit dětem do dětských domovů jejich oblíbený časopis. Děti v domovech ani jejich tety a strejdové to v době nouzového stavu nemají jednoduché,“ řekl Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express Česká Republika. A zároveň dodal, že DHL Express teď bude sponzorsky rozvážet čtvrtletník do dětských domovů pravidelně.

Myšlenka na bezplatnou distribuci časopisu do dětských domovů vnikla ještě před aktuální pandemií. Přišla s ní zaměstnankyně DHL Express Eliška Walachová, která se Zámečkem spolupracuje už přes 20 let. „Jsme rádi, když se naši zaměstnanci ve svém volném čase podílejí na projektech, které pomáhají dobré věci. Proto jsme nápad Elišky rádi podpořili,“ vysvětlila Dagmar Vacková, ředitelka divize lidských zdrojů DHL Express pro Českou republiku a střední Evropu.

Soutěž o nejlepší reportáž ze života domova

Mimořádné koronavirové číslo, čítající rekordních 96 stran, obsahuje kromě mnoha zajímavostí také 10 soutěží a aktivit pro ukrácení volného času dětí, které pomalu začíná přemáhat ponorková nemoc. Kluci a holky se hned pustili do jejich plnění, což dosvědčují první reakce vychovatelů. „Posílám hádanky, které vyluštil třináctiletý Jakub společně s o rok starším Radkem. Nejvíce jim dala zabrat hádanka o sourozencích, ale pobavily je všechny úkoly. Snad to kluci mají dobře, trápili se s tím týden,“ napsala do redakce vychovatelka Jiřina Šmídová z DD Hodonín.

Velký zájem mezi dětmi vyvolala soutěž o nejlepší reportáž ze života domova v době nouzového stavu. „Do redakce už dorazily první příspěvky. Máme z toho radost, protože časopis je založený právě na aktivitě dětí. Snažíme se je motivovat, aby jen nepřijímaly to, co někdo napíše, ale aby samy něco vytvořily pro ostatní,“ řekl šéfredaktor časopisu Lukáš Kotlár, který sám vyrostl v dětském domově v Uherském Ostrohu. Do Zámečku začal přispívat jako 12letý kluk, dnes studuje mediální obor na Metropolitní univerzitě Praha a je PR manažerem agentury AXON Public Relations.

Časopis pro dětské domovy Zámeček vydává nezisková organizace Duha Zámeček. Tisk časopisu dlouhodobě financuje Nadace Terezy Maxové dětem, The Kellner Family Foundation a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Všichni redaktoři, grafici a spolupracovníci se podílejí na jeho tvorbě ve svém volném čase a zdarma.