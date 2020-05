Přepravní platforma Bolt uzavřela investiční kolo, na jehož konci získala 100 milionů eur (více než 2,7 mld. Kč). Investice bude využita na další rozvoj a růst všech produktů, které Bolt aktuálně nabízí. Konkrétně půjde o rozvoj přepravních služeb, řešení v oblasti mikromobility a doručování jídla na evropských a afrických trzích.

„Navzdory tomu, že krize dočasně ovlivnila to, jak se pohybujeme po městech, dlouhodobé trendy jako například klesající počet lidí, kteří chtějí vlastnit auto nebo důraz na ekologičnost přepravy, zůstaly beze změny. Jsme rádi, že nás podporují investoři, kteří sdílejí naši dlouhodobou vizi a kteří stejně jako my dbají na to, aby se peníze vydávaly jen za rozumné věci. Ještě víc než dříve jsem přesvědčen, že náš přístup, který staví na efektivnosti a přizpůsobení se lokálním podmínkám, je naší výhodou oproti konkurenci. Díky tomu budeme i po nynější krizi schopni nabídnout milionům cestujících dostupnou přepravu ve městech při současném garantování nejlepších výdělků pro partnerské řidiče,” říká Markus Villig, CEO a spoluzakladatel aplikace Bolt.

Investici vedla společnost Naya Capital Management, která byla založena v roce 2012 a za kterou stojí Masroor Siddiqui, který se dříve podílel na řízení fondu The Children’s Investment Fund. Celková výše investic, které Bolt doposud získal, tímto krokem překonala hranici 300 milionů eur.

„Máme radost, že můžeme do Boltu investovat právě v této fázi. Pod vedením Markuse se z Boltu stal globálně jeden z nejkonkurenceschopnějších a nejinovativnějších hráčů v oblasti mobility. Věříme, že Bolt napomáhá změnit to, jak lidé využívají dopravní infrastrukturu ve městech. Těšíme se, že pomůžeme dalšímu naplňování této vize,“ říká Masroor Siddiqui, managing partner a CIO v Naya Capital Management.

Bolt v současné době provozuje svou přepravní platformu ve více než 150 městech v Evropě a Africe. Během posledních několika měsíců Bolt urychlil expanzi služby Bolt Food a ta je nyní dostupná ve 12 státech včetně České republiky. Představil také novou kategorii Protect, ve které jezdí pouze vozy vybavené plastovou zástěnou, která odděluje prostor pro řidiče a cestující a která omezuje proudění vzduchu mezi přední a zadní řadou sedadel.

Foto: Bolt