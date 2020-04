Po téměř pěti letech odchází z PR.Konektoru jeho výkonný ředitel Radek Vítek. Vedení agentury se znovu ujímají Jaroslav Duroň a Rostislav Starý, kteří se po dobu Vítkova působení více angažovali v rozvojových projektech skupiny Konektor Place, kam kromě PR.Konektoru patří také digitální kreativní a obsahová agentura Konektor Social, agentura zaměřená na práci s influencery The Hive, reklamní agentura Konektor, a startupy Arnie (platforma pro využití augmented reality) a Moood (nástroj pro získávání realtime zpětné vazby zaměstnanců).

Skupina působí v Česku a na Slovensku, a díky dlouholetému členství v síti Eurocom Worldwide realizuje projekty i v zahraničí.

„S Radkem jsme se před pěti lety dohodli na spolupráci s představou, že nám pomůže v agentuře vedle kreativních PR projektů posunout také korporátní PR. To se povedlo, máme nastavené procesy tak, že zvládáme servisovat velké korporátní klienty, v týmu je dostatečné know-how, zkušenosti i zodpovědnost, zvládneme se postarat o korporátní komunikaci kterékoli značky,“ říká Jaroslav Duroň, spolumajitel PR.Konektor. „V poslední době jsme ale cítili, že nazrává čas ve větší míře se znovu zapojit do každodenního vedení nejen PR.Konektoru, ale i dalších subjektů a více zapracovat na synergiích a integraci všech aktivit, které pokrýváme. Radkovo rozhodnutí vydat se novým směrem náš návrat k zapojení do vedení PR.Konektoru uspíšilo,“ dodal Duroň. „Bylo to skvělé období, během něhož jsme dosáhli řadu úspěchů,“ komentuje změnu Radek Vítek. „PR.Konektor patří mezi nejvýznamnější hráče na trhu. A já věřím, že ani v budoucnu nic neztratí na své síle a kreativitě,“ dodává Vítek.

Návrat do vedení a k plnému zapojení do chodu agentury přichází navíc v době, kdy krize spojená s koronavirovou epidemií významně dopadá i na komunikační branži. „Cítíme, že aktivní a kreativní přístup, schopnost integrace různých komunikačních technik a zapojení odborníků z různých oblastí marketingu ještě získává na významu. Integrace a kreativita byly vždy základní hodnoty, na kterých Konektor vyrostl, je to proces a práce, která nás baví a těšíme se, že budeme s plným nasazením u toho, když se svět komunikace mění,“ dodal Rostislav Starý.

„A cítíme nadšení z celého týmu, všichni pracují na tom, jak pomoci klientům tuto nelehkou dobu překonat, přemýšlí o dalších krocích ve středně i dlouhodobém horizontu jejich byznysu a výsledkem našich úvah je třeba náš Optimistický průvodce komunikací v době post-virové, který jsme nejen pro naše klienty sestavili,“ dodal Starý.

PR.Konektor pracuje mj. pro značky Abbvie, AMC, Bonduelle, CleverMaps, ČSOB pojišťovna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, Danone, Decathlon, Emco, Evropská komise, Haribo, Hypoteční banka, Jack Daniels, Mondelez, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Playstation, PPL, Sazka či Walmark.