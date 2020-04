Držte si odstup a zůstaňte doma je poselství, které se promítá do reklam. Facebook například využívá dokumentární záběry z vylidněných měst a obchodů, používá i záběry samotných uživatelů Facebooku a Instagramu.

V podobném stylu se snaží zaujmout i Jack Daniel’s. Na obrazovkách svých telefonů, tabletů a počítačů, tak vidíme další lidi u tabletů, telefonů a počítačů. Všichni jsme na tom stejně…

Vybrali jsme deset nejzajímavějších reklam, která souvisejí s aktuální pandemií.

Facebook – We’re Never Lost If We Can Find Each Other

Jack Daniel’s – With Love, Jack

Vodafone

Cannabis do domu

Emoce, slzy, strach z budoucnosti, ztráta práce, izolace, karanténa jsou klíčové elementy reklamy propagující doručení Cannabis přímo do domu. Cannabis se totiž v některých státech USA stalo legálním a joint má lidem usnadnit jejich domácí izolaci a nudu bez práce. Otázkou je, jaký pak bude návrat do reality všedního dne.

Thrive Cannabis Marketplace – Delivery

Nissan – Ode To Empty Roads

Ikea – Smile At Home

Odstup za každou cenu

Automobilka Nissan vyzývá lidi, aby zůstali doma svojí „Ódou na prázdné silnice.“ Herečka Celia Sparre alias Smilla propaguje značku Ikea a zve lidi k sobě domů a dává návod na to, jak strávit karanténu v bezpečí domova.

Budweiser se spojuje s Americkým červeným křížem a vzdává ve svém spotu hold lékařům a zdravotnickému personálu v první linii. Chorvatské pivo Karlovacko zase vycvičuje lidi v nepodávání rukou. Na tom, jak si držet odstup se snaží upozornit i italský Vodafone.

Kam cestovat v budoucnosti?

Cestovní kanceláře, cestovní agentury, hotely, turismus jako takový je nyní v troskách, nicméně Portugalsko se již nyní propaguje jako destinace pro blízkou budoucnost v době po koronaviru. V zapomnění nechce zapadnout ani hotelový server Hotel.com.

Budweiser – One Team

Karlovacko – pivo

Visit Portugal

Hotels.com