Zatímco si většina z nás na pandemii covid-19 stále zvyká a snaží se adaptovat na novou realitu světa, slovinský filozof Slavoj Žižek už servíruje knihu Pandemic!: Covid-19 Shakes The World, napsanou se stejnou rychlostí, jakou se virus šíří po světě.

Žižek je proslavený svým manickým projevem a nervózním poskakováním před kamerou s překotným vodopádem slov. Ten často dává smysl, jindy je spíše snůškou bláznivých teorií, které mají za cíl provokovat a pobavit, velice dobře se jim přitom daří poutat pozornost médií.

Kniha je publikována v dechberoucím čase a bude distribuována v angličtině po celém světě. Zajímavá je skutečnost, že Žižek pravidelně publikoval materiály vztahující se k pandemii na webu televize RT (dříve Russia Today).

Na Covidu se nemá vydělávat

„Musím se k něčemu přiznat, izolace mi celkem vyhovuje a vyhovuje mi mít tolik času na psaní a čtení. I když jsem na cestách, dávám přednost tomu zůstat v pěkném pokoji v hotelu. Nemám problém s tím ignorovat slavné atrakce daného města. Víc pro mě znamená napsat dobrou esej o slavném obraze, než ten obraz vidět v přecpaném muzeu,“ píše na úvod Žižek, který se vzdal honoráře za prodeje knihy ve prospěch organizace Lékaři bez hranic.

Britský Guardian v recenzi knihy uvádí: „Žižek silně poukazuje na to, že morálním úkolem během této pandemie je zmírnit utrpení, nikoliv na pandemii vydělat.“ Kniha Pandemic!: Covid-19 Shakes The World vychází v nakladatelství Or, má 146 stran a je ke stažení také jako e-book.