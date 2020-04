Nutnost pracovat s daty nezadržitelně prostupuje i do oblastí, ve kterých byla dříve spíš výjimečná. Tlak na rychlost a efektivitu ze strany zákazníků roste a v příštích měsících poroste dost možná vůbec nejvíc v historii. Jak se s ním firmy vypořádávají a jak jim v tom (ne)pomáhají data?

Firmy se už delší dobu snaží najít různá řešení a technologie, jak naplnit současné potřeby zákazníků. Nejsilnějšími trendy jsou omnichannel, personalizace a okamžitost.

1) Omnichannel

Stále náročnější zákazník vyžaduje, abych ho firmy poznaly v rámci různých kanálů a dokázaly ho sami identifikovat, což obnáší spojit jednotlivé kroky jeho zákaznické cesty. „Pokud tedy například volám na call centrum a jsem zákazník dané firmy, měli by mě poznat a oslovit mě jménem. Vždyť přece mají moje číslo,“ popisuje Zuzana Maderová, Business Development ředitelka společnosti Enehano Solutions, která firmám pomáhá s digitalizací a automatizací zákaznického servisu.

Nutnost více komunikačních kanálů a jejich propojení potvrzuje i vyhledávač letenek Kiwi.com. „Zákazníci dnes chtějí mít možnost si vybrat, jak s vámi budou komunikovat, ať už je to chat, sociální média, telefon, nebo dokonce osobně. Stejně tak mají samozřejmě různé časové a jazykové preference,“ popisuje Eliška Dočkalová, ředitelka zákaznické zkušenosti v Kiwi.com.

2) Nabídka na míru

Zákazník ovšem vyžaduje, aby ho obchodník nejen poznal, ale také mu nabídl služby na míru. „Jedna nejmenovaná firma mi před třemi lety po zrušení internetu začala nabízet pevnou telefonickou linku. Pokud by se přitom podívali, jak využívám internet, věděli by, že jsem často mimo domov a v zahraničí, tak na co mi bude pevná linka?“ popisuje Maderová a dodává: „V tomto je ve světě nejlepší Netflix, který má nejlepší doporučující algoritmus, který ukáže filmy, na které byste se zrovna vy měli podívat.“

Své o tom vědí i v Zonky. „Pokud u nás klient poptává půjčku, nechce řešit složitý proces, ale na pár kliknutí vědět, jakou nabídku pro něj máme. S tím souvisí, že celá poptávka musí být intuitivní, aby se na žádném kroku nezasekl a mohl v klidu pokračovat až k podpisu smlouvy,“ říká Filip Paseka, vedoucí CRM oddělení v Zonky.

3) Okamžitost

V dnešní době velmi jednoduché a rychlé komunikace má zákazník i díky sociálním sítím pocit, že všechno musí jít tak rychle, jako napsat příspěvek na Facebooku. Proto je nutné, aby i firmy rychle reagovaly. Ať už při reklamaci, době doručení nebo při řešení zákaznického dotazu.

Naplnit toto očekávání pomáhají firmám nejrůznější technologická řešení. Investoři na Zonky proto pozitivně hodnotí mobilní aplikaci, díky které mohou investovat kdykoliv a odkudkoliv. V provozovnách typu rychlého občerstvení zase na požadavek rychlosti reagují firmy digitalizací celého procesu objednávky.

Když data, tak bez špíny

Také z reakcí firem, které patří v oblasti zákaznické zkušenosti k tuzemské špičce, je patrné, že práce s daty hraje v oblasti designu služeb obrovskou roli. „Tedy pokud jsou data kvalitní a firmy vědí, jak je využít. Protože mnoho firem v současné době sbírá ohromné množství dat, ale nečistí je a následně je neaplikuje do praxe,“ upozorňuje Zuzana Maderová z Enehano Solutions.

Co všechno se dá jednoduše změnit nebo zlepšit, pokud má firma kvalitní data o zákazníkovi a jeho zákaznické cestě?

Optimalizovat konverze jednotlivých kroků zákaznické cesty – Pokud např. firma zjistí, že nejvíc zákazníků ztrácí, protože nechají pár položek v košíku a nedokončí nákup, dovede jim třeba emailem poslat upozornění s danými produkty.

Upravit produkty/služby podle potřeb zákazníků – Ve chvíli, kdy má firma dostatek dat o zákaznících a daných službách/produktech, dokáže je upravit tak, aby byly uživatelsky přívětivější – protože pro firmu by mělo být cílem, aby byl zákazník tak spokojený, že nebude hledat alternativy.

Zlepšit obsah – Kvalitní obsah umí být velkou zbraní. Stejně tak ale mizerný obsah dokáže napáchat velké škody. Díky analytickým nástrojům, přes které firmy posílají newslettery nebo které mají na webu v sekci blog, dokážou firmy zjistit, jak se zákazníci zajímají o témata, která jim předkládají.

Roste interní i externí vývoj

Snaha stíhat uspokojovat rostoucí nároky zákazníků se ve firmách projevuje zejména v rostoucích požadavcích na vývoj a rozšiřování vývojářských týmů. „Nikdy však nechceme být firma, která bude mít tisíce zaměstnanců, proto je pro nás důležité využití technologií, za kterými stojí naše vývojové týmy. Pokrýt nároky uživatelů a držet pozici technologického lídra nám pomáhají také investice do technologií od Salesforce, stejně jako jejich adaptace a rozvoj ve spolupráci s tuzemskými partnery,“ popisuje Jan Zbirovský, vedoucí IT projektů v Zonky.

3 tipy pro lepší zákaznickou zkušenost

Výsledkem práce interních i externích vývojářských týmů je zavádění konkrétních nástrojů či služeb, které pomáhají docílit co nejlepší zákaznické zkušenosti. Zuzana Maderová z Enehano Solutions vybrala 3 příklady řešení, která používají nebo zavádějí tuzemské firmy:

1. Chatbot – Umožňuje zrychlit odpovědi na často se opakující otázky nebo situace, které zákazník řeší. Některé firmy případně dokážou přes chatbot zautomatizovat newsletter.

2. Salesforce Service Cloud – Nástroj na komplexní automatizaci zákaznické zkušenosti, který umožňuje nejen automatizaci zákaznické cesty, ale analyzuje i všechna potřebná data, tvoří integraci do call centra, vede databázi všech zákazníků a jejich dat i veškerou interakci s nimi.

3. Smartlook – Šikovný nástroj, kterým lze sledovat (trackovat), co zákazník dělá na webu či v aplikaci – kam uživatel kliká, kde stránku opustí nebo kde stráví nejvíce času. Díky tomu se pak web dá vhodně optimalizovat a zlepšit konverzi.

Co chystají české firmy?

Novinky v oblasti designu služeb připravuje i tuzemské Zonky, které plánuje během pár měsíců spustit novou mobilní aplikaci, ve které dojde oproti současnosti k velké změně designu, přidání nových funkcí a opět dalšímu zjednodušení.

Velké plány má také Kiwi.com. „Naší velkou novinkou je koncept virtuálního globálního přepravce, který jsme představili už v listopadu minulého roku. Tento koncept má v budoucnu umožnit zákazníkovi cestovat z jakéhokoliv bodu A do jakéhokoliv bodu B po celém světě, bez ohledu na to, jestli jede jen do své oblíbené restaurace, nebo na druhý konec světa,“ říká Eliška Dočkalová.

Vizí této globální přepravní databáze je agregace veškerých světových přepravních spojení na jediné platformě s nabídkou nejvýhodnějších spojení. Veškeré požadavky zákazníka budou spravovány pod jedinou rezervací, tedy včetně kontaktního bodu, kterým bude vždy Kiwi.com bez ohledu na trasu či přepravce, vše tak bude pod jednou střechou.