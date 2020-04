Chytré televizory Samsung jsou první televizní značkou na světě, která integrovala do svojí nabídky službu Apple Music. Uživatelé ve více než 100 zemích světa včetně České republiky a Slovenska tak od pátku mohou využívat nabídku této služby přímo ve svých přijímačích.

Společnost Samsung se rozhodla rozšířit nabídku domácí zábavy na své platformě Smart TV. Díky aplikaci Apple Music, která je nyní k dispozici na televizorech Samsung modelových řad 2018 až 2020, mohou uživatelé streamovat přes 60 milionů skladeb bez reklam, sledovat videoklipy a procházet tisíce playlistů, které pro ně připravili špičkoví hudební experti zaměření na různé žánry.

„Vždy jsme se snažili nabízet zákazníkům špičkovou zábavu. Dnes lidi nemají možnost vyrazit za kulturou ven, zůstávají doma a pro nás to znamená, že je tento úkol ještě důležitější než kdykoli jindy,“ prohlásil Salek Brodsky, viceprezident pro strategická partnerství a obchodní rozvoj společnosti Samsung Electronics. „Loni jsme jako první výrobce televizí nabídli aplikaci Apple TV, dnes pokračujeme se službou Apple Music. Naše partnerství se společností Apple funguje výborně, díky němu dokážeme zákazníkům zprostředkovat netušené možnosti zábavy – stačí zapnout chytrou televizi.“

Předplatitelé služby Apple Music budou mít k dispozici i personalizovaná doporučení pro každý den. V nabídce je také rozhlasová stanice Beats 1 – celosvětově dostupný živý stream s exkluzivními show známých umělců, mezi nimiž nechybí Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled nebo Elton John. K dispozici bude také nová sekce At Home With Apple Music (Doma s Apple Music), v níž uživatelé najdou playlisty, skupinové chaty s oblíbenými muzikanty v jejich domovech přes FaceTime, rozhovory a další obsah, díky němuž se v časech sociální izolace lze spojit s dalšími členy hudební komunity.

Majitelé chytrých televizí značky Samsung si mohou stáhnout aplikaci Apple Music z obchodu Samsung Smart TV App Store a následně se přihlásit ke svému účtu pomocí Apple ID, případně si přímo v televizním prostředí účet vytvořit. S osobním, rodinným nebo studentským tarifem si mohou Apple Music vyzkoušet zdarma po dobu tří měsíců.