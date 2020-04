Šéfredaktorem měsíčníku pro muže v segmentu glossy mediálního domu Czech News Center, časopisu ForMen, se stal od 1. dubna 2020 Michal Kučera .

Michal Kučera začínal jako redaktor Lidových novin, později působil jako reportér týdeníku Euro. Pracoval také v oblasti vnějších vztahů ve společnosti Škoda Auto, v diplomatických službách v Africe a podnikal v oblasti pánské módy.

Od dubna přebírá vedení časopisu ForMen namísto Tomáše Otty. „Mou prioritou je magazín se silným obsahem v kombinaci lifestylu, módy a kvalitních textů od špičkových autorů,“ uvedl Kučera.

ForMen je lifestylový časopis, který do CNC přišel s akvizicí části Mladé fronty a.s., jeho cílovou skupinou jsou lidé, kteří se pohybují ve světě módy, technologií, moderního životního stylu a kromě toho je zajímá byznys. ForMen chce do budoucna ještě více posilovat spolupráci s ostatními tituly mediálního domu CNC, zejména s deníkem E15.