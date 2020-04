Pokouší se vláda omezit právo občanů na informace? Objevila se v zákoně podivná výjimka? Nebo naopak poslanci schválili důležitý protikorupční zákon? To vše vám dá vědět nová mobilní aplikace Reflektor od Rekonstrukce státu.

Je ke stažení zdarma a lze v ní politiky za jejich kroky hodnotit a psát jim. Politici díky aplikaci získají nové podněty a užitečnou zpětnou vazbu. Zapojit se do diskuze o věcech veřejných nikdy nebylo jednodušší.

Reflektor je první mobilní aplikace pro hlídání kroků politiků a komunikaci s nimi. „Chtěli jsme dát občanům nástroj, jak mohou snadno, rychle a věcně komunikovat s politiky. Díky Reflektoru se dozví o nových krocích politiků, mohou je v aplikaci hodnotit a psát jim,“ říká Jan Králík z občanské platformy Rekonstrukce státu. Aplikace je volně ke stažení v Google Play a App Store.

„Plánujeme zveřejňovat a předávat politikům také statistiky o tom, jak si vedou v hlasování uvnitř Reflektoru.“ Jan Králík

Aplikace Reflektor míří na oblast demokratického vládnutí a protikorupčních opatření. „Reflektor nabízí možnost reflektovat kroky politiků. Občané v něm mohou pobídnout politiky k tvorbě prospěšných a kvalitních zákonů. A mohou se ozvat politikům v případě, když by hrozilo, že jejich kroky zhorší kvalitu naší demokracie. Rekonstrukce státu má desítky expertů z různých oblastí, kteří potenciální hrozby monitorují. Pokud vyhodnotí některý krok politiků jako závažný, můžeme zaslat uživatelům aplikace ihned novou výzvu,“ upřesňuje Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

Lidé pak mohou na základě výzvy politiky ohodnotit a pustit se do komunikace s nimi. Může se tak podařit některé kroky politiků mimo mantinely demokracie zvrátit, případně zabránit přijetí nekvalitních zákonů. Je to výhodné pro obě strany. Uživatelé vědí, co se děje a že s tím mohou něco dělat, a politici se dozvědí, co si občané myslí. „Plánujeme zveřejňovat a předávat politikům také statistiky o tom, jak si vedou v hlasování uvnitř Reflektoru. Jde o vysvědčení jejich práce na zákonech,“ dodává Jan Králík.

Reflektor míří přímo na konkrétní politiky

Velkou výhodou Reflektoru je to, že díky výzvě vždy víte, na koho se máte obrátit. „Výzvy vždy obsahují informace o tom, který politik má daný problém na starost. Můžu se proto obrátit přímo na něj a nemusím zbytečně zahlcovat zprávami politiky, kteří s tématem nemají nic moc společného. Na dvě kliknutí pak můžu politikovi poslat e-mail,“ popisuje Tereza Krištofová z Rekonstrukce státu.

Rekonstrukce státu už od roku 2013 prosazuje systémová opatření proti korupci, klientelismu a plýtvání s veřejnými penězi. Máme díky tomu dlouhodobou zkušenost s občanským lobbingem. „Politici a političky si zpětné vazby voličů všímají. Máme vyzkoušeno, že ocení, když se s nimi jako občan zdvořile pustíte do řeči o konkrétní věci, která skutečně spadá do jejich kompetence. Výzvy v aplikaci Reflektor píšeme tak, aby konstruktivní komunikaci podporovaly,” doplňuje Olga Pek, koordinátorka dobrovolníků v Rekonstrukci státu.

V budoucnu se Reflektor má zaměřit také na další oblasti – např. ekologii, sociální politiku anebo školství. Uživatelé si budou moci zvolit, kterou oblast chtějí podrobně sledovat.