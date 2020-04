View this post on Instagram

V návaznosti na aktuální situaci jsem se rozhodla zapojit do iniciativy @csobcz – Chraňme své blízké. 🙏🏼 Tento projekt má za cíl edukovat, převážně starší část populace (naše rodiče, babičky a dědečky), o možnosti bankování z pohodlí domova a ušetřit si tak cestu do banky, na poštu či k bankomatu. Cílem je zároveň také eliminovat riziko nákazy coronavirem. 🦠 Jako základem všeho považuji využívání bezhotovostní platby, která je momentálně preferovaná v obchodech i u zásilek na dobírku, aby nedocházelo ke kontaktu s virem skrz bankovky. Většina z vás tohle asi ví, ale vědí to i vaši prarodiče? Využívají vůbec bezhotovostní platby? Podle ankety na mém instastory to vypadá, že spíš ne. 🙊Každopádně já zcela určitě vím, že ani jedna z mých babiček platební kartu nepoužívá, a určitě nejsem sama, kdo to má s prarodiči takhle oldschoolově. 🙊 Je proto na čase jim vysvětlit (v současné situaci ideálně po telefonu či např. přes Skype), že je opravdu lepší platit kartou a že většina věcí se může jednoduše a bezpečně ovládat skrze internetové bankovnictví v notebooku/na PC a nebo dokonce v mobilu skrz smartbanking. Asi to bude chtít i malou dávku trpělivosti, protože prarodiče či starší rodiče neumí ovládat internet a mobilní aplikace tak hravě jako mladší generace. Je však důležité si uvědomit, že i taková věc je může ochránit a zároveň jim ušetří čas a námahu. To samé samozřejmě platí všeobecně i pro nás, ale v této těžké době mysleme hlavně na ty starší členy v naší rodině… 🙏🏼