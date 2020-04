Během března byla průměrná denní sledovanost televize rekordní, celkově se zvýšila o 30 minut. Nejvíce meziročně narostla ve věkové skupině 15-24 let, šlo o 53 procent. Ukazují to data společnosti Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací.

Rekordní výsledky jsou dané omezeními kvůli pandemii koronaviru. Lidé tráví více času doma, a tak televize dostávají větší prostor. Svědčí o tom skokový nárůst, jaký sledovanost zaznamenala v pondělí 16. března, kdy začalo platit omezení volného pohybu – před obrazovkami lidé strávili o celou hodinu více nad úrovní obvyklou v tuto roční dobu.

Na této nevídané výši vydržela sledovanost celé dva týdny (12. a 13. týden). Mezi 13. a 14. týdnem již nastal pokles, podobně jako v jiných evropských zemích. Lidé se zřejmě postupně adaptovali na novou situaci a například začali trávit přeci jen více času venku. Tomu pomohl na konci března i přechod na letní čas, který poskytl o hodinu více světla na podvečerní venkovní aktivity.

Fakt, že pobyt v parcích a přírodě zůstal jediným legálním trávením volného času mimo domov, způsobil, že i přes „karanténu“ se projevuje znatelný vliv počasí na objem TV sledovanosti. Dlouhé období krásného počasí od 5. do 12. dubna například přispělo ke snížení sledovanosti až na „pouhých“ 20 minut nad průměr posledních tří let. Opětovné zvýšení sledovanosti přineslo až velikonoční volno v pátek a v pondělí a také zhoršení počasí v pondělí a v úterý.

„Meziroční nárůst sledovanosti v období od 11. března do 14. dubna (5 týdnů) pozorujeme napříč všemi částmi české populace. V průměru tento nárůst činí 25 %, absolutně 52 minut. Není příliš rozdíl mezi muži a ženami, avšak existují skupiny obyvatel, u kterých je z různých důvodů tento relativní nárůst výraznější: ekonomicky aktivní diváci (oproti loňskému roku zaznamenala tato skupina nárůst sledovanosti o 33 %), děti 4–14 let (37% nárůst), lidé s VŠ vzděláním (38% nárůst), nejvyšší ABCDE socioekonomická skupina „A“ (42% nárůst) či mladí ve věku 15–24 let (dokonce 53% nárůst),“ píše se též v tiskové zprávě Nielsen Admosphere.

Televize tedy velmi pravděpodobně posílí i v inzerci, pro zadavatele reklamy je mezi mediatypy tradičně nejdůležitější. Během loňského roku z celkové hodnoty inzerce okolo 120 miliard korun dosáhl podíl televize v ceníkové hodnotě takřka 57,5 miliardy korun. Druhým nejsilnějším mediatypem byl v roce 2019 tisk, kde se proinzerovalo necelých 20 miliard korun. Jeho čtenost ale v době koronavirové pandemie klesá a s tím jdou ruku v ruce dolů i investice do tištěných reklamních kampaní.