Pro některé je koronavirová krize až likvidační, pro jiné představuje posílení značky i tržeb. Pandemie koronaviru rapidně akcelerovala digitalizaci trhu, což však pro firmy může představovat příležitost. Jan Herodek, z technologicko-marketingové firmy Business Factory, sepsal doporučení, co dělat, aby nehrozilo poškození značky.

Práce s komunitou kolem značky

Evidentním základem zachování dobré reputace vaší, která nyní více než dříve přímo souvisí s tržbami, je v této situaci frekventovaná, kontextuálně vhodná a vysoce efektivní komunikace se zákazníky. Proto je třeba, aby každý váš marketingového oddělení firmy byl vybaven pravidly krizové komunikace a byl vytrénován je aplikovat. A to i v případech, kdy si zákazníci vybíjí vztek, jako v komentáři ukázaném v tomto článku.

Employer branding

Přestože firma řeší řadu svízelných situací, rozhodně se nesmí zapomínat na to, že situace je náročná také pro zaměstnance. I oni právě zažívají těžké časy, přitom nároky na ně se jen zvyšují (už jen ten home-office). Aby se situace společně zvládla, je třeba jim věnovat svoji pozornost, být empatický a snažit se jim práci usnadnit, jak to jen jde. Jsou tím nejcennějším, co firmy mají, a nyní to platí dvojnásobně.

Takto jsem například své kolegy v pondělí přivítal já:

Mimochodem, nabídka ma kunzultace s psychologem zdarma (uvedená v e-mailu) na trakt.cz je nyní již rozšířena i pro veřejnost. Pro zvýšení kapacit se pomalu začínají připojovat i další psychologové.

Reklama s dlouhodobým efektem

Pro některé značky je nyní nejbezpečnější propagaci omezit na brandové kampaně, případně se zaměřit na reklamu zajišťující budoucí tržby, jak můžete vidět například v této veřejné strategii pro oblast služeb. Nepřizpůsobení kreativy totiž může nejen vypadat směšně, ale dokonce i necitlivě, což velmi snadno může poškodit značku. Navíc by to byly zbytečně vyhozené výdaje na reklamu.

Příprava na lepší časy

Plánování je v této nejisté době sice náročné, některé věci však lze předvídat a je třeba na ně být připravený. Při správném propojení systémů (Google, Facebook, CRM) lze například predikovat dopad kampaní vedených přes různé komunikační kanály na tržby. A s takovými informacemi již lze strategicky naložit nebo předcházet zbytečně drahým nebo neefektivním kampaním.