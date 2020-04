Kategorie Marketers soutěže Young Lions 2020 vyhrály Barbora Pešek a Nathalie Lacigová z Papelote. Druhé místo získali Jana Holbusová a Jan Dvořák z Plzeňského Prazdroje. Třetí příčku obsadily Nikol Frantová a Petra Fialová z Philips Česká republika. V soutěži Young Lions tak byly rozdány všechny ceny. Ruší se však celosvětový festival Cannes Lions, který s Young Lions spolupracuje.

Porota v pátek vedle medailových pozic vybrala rovněž honorary mention – dvojici Pavel Vykydal a Monika Hrstková ze společnosti Kofola československo.

V pondělí byli oceněny soutěžící v kategorii Media, v úterý Digital, ve středu PR, ve čtvrtek pak Print.

Kategorie Marketers byla tvořena sedmi týmy. Odborné porotě předsedal Leon Sverdlin (Renomia), dále ji tvořili René Jež (Lionhearted) a Miky Karas (ADC Czech Republic).

Zadaním bylo vytvořit kampaň pro program „Se sokolem do života“ zaměřený na rozvoj pohybových dovedností dětí ve věku 3-6 let v mateřských školkách. Jejím cílem je minimálně zdvojnásobit počet dětí účastnících se programu – zapojit tak do něj dalších 73 000 předškoláků.

První místo:

Barbora Pešek & Nathalie Lacigová

Druhé místo:

Jana Holbusová & Jan Dvořák

Třetí místo:

Frantová & Petra Fialová

Honorary mention:

Pavel Vykydal & Monika Hrstková

Ruší se Cannes Lions

Celosvětový tradiční festival Cannes Lions, který je s Young Lions provázán, se letos nakonec neuskuteční. Pořadatelé nejprve původní termín přesunuli z června na říjen, z důvodu neutuchající pandemie se však rozhodli akci nakonec zrušit úplně. Další tak proběhne až za rok od 21. do 25. června.