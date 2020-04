Mlékárna Hollandia Karlovy Vary připravila pro své zákazníky v Česku speciální formu pomoci. Členům věrnostního Hollandia Clubu věnuje zdarma 20 tisíc roušek. Dalších tisíc kusů daruje Klokánkům. Kompletaci a balení zásilek od čtvrtka 16. dubna zajišťuje logistická společnost HOPI.

„Chceme našim věrným zákazníkům po celém Česku nejen pomoci, ale také poděkovat. Právě díky nim a jejich velkému zájmu o naše výrobky se současná situace Hollandie výrazněji nedotkla. Jejich podporu bychom jim proto nyní chtěli alespoň částečně vrátit. Spolu s rouškou, která stále platí za nedostatkové zboží, od nás proto každý obdrží i děkovný dopis,“ řekl marketingový manažer společnosti Hollandia Karlovy Vary Jan Škoda.

Podle Škody se přitom jedná o jednu z největších hromadných rozesílek ochranných pomůcek od jednoho odesílatele během nouzového stavu. „Máme informace, že naši zákazníci by měli mít roušky k dispozici nejpozději do pěti pracovních dnů. Zpravidla to však bývá i mnohem dříve, určitě je tak budou moci využít v době nouzového stavu,“ doplnil Škoda.

Distribuce bude probíhat ve čtyřech vlnách v závislosti na strojních kapacitách logistické společnosti HOPI s.r.o. „První část zásilky bude kompletována ve čtvrtek 16. dubna v logistickém centru DC HOPI Jažlovice. V podvečerních hodinách pak bude předána k odeslání. Díky našim kapacitám zvládneme za den zabalit zhruba 4 tisíce zásilek s rouškami a děkovnými dopisy. S přihlédnutím k víkendu tedy očekáváme, že poslední várka bude expedována v úterý,“ sdělil Ondřej Rupert ze společnosti HOPI.

Samotné pořízení chirurgických roušek vyšlo na téměř půl milionu korun. „V posledních týdnech jsme detailně sledovali dostupnost ochranných prostředků na trzích doma i v zahraničí. Snažili jsme se pružně reagovat a jakmile bylo možné alokovat roušky v potřebném počtu, učinili jsme tak prakticky z minuty na minutu. Rychlost jednání byla v tomto směru klíčová,“ uvedl Pavol Kurilla z Hopi Holding, jehož součástí je i Hollandia.

Podle Jana Škody s sebou nese doručení roušek až do schránek členům Hollandia Clubu nesporné výhody. Některá města či obce sice rozdávají ochranné pomůcky svým obyvatelům zdarma, pro lidi to však znamená vydat se na frekventovaná distribuční místa, kde je riziko nákazy vyšší. „Naši zákazníci nebudou muset nic riskovat nebo někam cestovat. Pouze si zajdou do schránky a roušku budou mít zdarma k dispozici,“ doplnil marketingový manažer Hollandie.

Hollandia Club má v Česku okolo 20 tisíc členů, společnost Hollandia proto ještě před nákupem roušek počítala s určitou rezervou. Celkem má k dispozici 21 tisíc kusů ochranných pomůcek. Zbylých zhruba tisíc roušek chce proto věnovat těm, kteří je potřebují. Začátkem příštího týdne proto zamíří také Fondu ohrožených dětí Klokánek, se kterým Hollandia již v minulosti spolupracovala.