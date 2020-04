Týdeník Tina mediální skupiny MAFRA v rámci společného projektu s TV Nova připravil speciální vydání pro fanoušky seriálů Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice. Na 120 stranách speciálu s názvem Fenomén Ordinace a Ulice najdou přehled toho nejzajímavějšího, co se za dobu patnácti let vysílání na televizní obrazovce odehrálo. Speciál bude v prodeji od 15. dubna 2020.

„Časopis Fenomén Ordinace a Ulice je dalším ze společných projektů našeho vydavatelství s TV Nova, v rámci nichž se snažíme přenášet úspěšné a divácky oblíbené televizní formáty do tištěné podoby,“ říká Dana Vajglová, Publisherka časopisu Tina.

Speciál Fenomén Ordinace a Ulice bude rozdělen do dvou částí: První je věnována seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 a představí 15 let života v Ordinaci, dějové okamžiky, osudové zvraty, seriálové stálice i hrdiny jednotlivých epizod, legendární scény, vztahové propletence i zákeřné intriky. Chybět nebudou ani postřehy herců o jejich seriálových postavách, pohledy do zákulisí nebo rozhovory s tvůrci seriálu.





Druhá část speciálu čtenáře zavede mezi obyvatele Ulice a přiblíží, co společně prožívají členové seriálových rodin i jednotlivci, jak se vyvíjí jejich osudy, nebo jaká dramata se odehrávají nejen za dveřmi bytů. Poodhalí tajemství seriálových hrdinů a připomene, jak šel čas s dětskými představiteli. Společně s architektem nahlédne do zákulisí a prozradí, jak se stavěla Ulice.

Příznivci obou seriálů si navíc mohou zasoutěžit o komparzní roli v seriálu, který mají rádi. Soutěžní křížovky pak nabízejí výhry v podobě dárkových předmětů s logem seriálů a také půlroční předplatné týdeníku Tina.