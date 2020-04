Ačkoli si „GEEKové“ z CZC.cz v tendru vybrali kreativní agenturu DDB, se kterou mají v plánu nový „dvojkový“ koncept, kvůli současné situaci se rozhodli ho odložit až na podzim. Aktuálně se prý chtějí soustředit na to, jak pomoci svým zákazníkům, ale také rodičům samoživitelům, na které již vybrali více než půl milionu korun. Jarní kampaň tedy odstartovali tento týden lehce upraveným spotem s Patrikem Hezuckým, který si mohou zákazníci pamatovat z loňského května.

Loni v květnu se poprvé představil Patrik Hezucký, „dvojka z rádia“, coby tvář dvojky na online trhu s elektronikou, CZC.cz. „Na jedničku zase nebylo, a proto jsme raději než do nových spotů investovali do slevových voucherů, které našim zákazníkům v době krize přijdou vhod,“ parafrázuje text spotu Milan Duda, marketingový ředitel CZC.cz. „Kromě toho myslíme i na rodiče samoživitele, pro které může být může být tato situace neúnosná. Proto mají naši zákazníci možnost přispět v nákupním košíku Klubu svobodných matek, který z výtěžku zprostředkuje běžné týdenní nákupy potřebným rodinám. Aktuálně se podařilo vybrat už více než půl milionu korun a sbírka stále pokračuje. Do e-shopu navíc dodáme geekovské roušky a výtěžek z jejich prodeje půjde také Klubu svobodných matek,“ dodává Milan Duda.

Hlavním benefitem kampaně jsou speciální slevové kódy, kromě toho však komunikuje i Garanci skvělé ceny, pomocí které si mohou zákazníci zlevnit produkt, pokud ho u konkurence najdou levněji. „Tuto službu najdou zákazníci u drtivé většiny položek na e-shopu a využilo ji již přes tisíc zákazníků,“ říká Tomáš Pilský, obchodní ředitel CZC.cz. K dorovnání ceny stačí vyplnit stručný formulář na stránkách a o zbytek už se CZC.cz postará. Navíc zákazníci dostanou i pozornost v podobě slevy na další nákup.

Kampaň startuje 20. dubna a poběží měsíc a půl v televizi, na YouTube a v dalších online médiích prostřednictvím hlavního padesátivteřinového a produktových patnáctivteřinových spotů. Kromě toho se na YouTube opět objeví i kratší video formáty na podporu klíčových kategorií, jako jsou notebooky, mobilní telefony či gaming. Veškerá komunikace směřuje na landing page Dvojky to uměj za míň.

Původní verzi kampaně vytvořila již před rokem agentura Brain One ve spolupráci s produkcí Bumerang.Film.