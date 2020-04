Pražské povstání a konec druhé světové války připomene Český rozhlas svým posluchačům speciálním vysíláním a rozhovorem s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Položení smutečních věnců proběhne v dopoledních hodinách bez obřadu z důvodu vládních opatření proti epidemii koronaviru.

Český rozhlas Radiožurnál v úterý 5. května od 12.10 hodin zařadí speciální vysílání, které připomene Pražské povstání. Součástí budou vzpomínky veteránů a pamětníků a promluvy představitelů našeho kulturního i politického života. Slavnostní projevy zahájí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, dále se připojí předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček, předseda Vlády České republiky Andrej Babiš, velvyslanec Slovenska v Praze Peter Weiss, primátor hl.m. Prahy Zdeněk Hřib. Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu bude od 17.05 prezident České republiky Miloš Zeman.

Český rozhlas Radiožurnál také od 12:30 přinese rekonstrukci vysílání klíčové hodiny bitvy o rozhlas Voláme všechny Čechy. Dopoledne nabídne posluchačům od 9.05 hodin dokudrama o Pražském povstání Odvaha se nehodí, speciálním hostem Lucie Výborné pak bude historik Pavel Žáček.

Český rozhlas se tématu ukončení 2. světové války bude věnovat v dalších dnech. Stanice Český rozhlas Plus nabídne posluchačům 8. května pořad První minuty svobody publicisty Pavla Hlavatého, který se prostřednictvím záznamů z rozhlasového archivu se vrací k dochovaným nahrávkám rozhlasového vysílání v období od 8. do 31. května 1945. V sobotu 9. května se pak posluchači v pořadu Co pro Prahu skutečně znamenali Vlasovci? seznámí s posledními objevy historiků o skutečném rozsahu zapojení armády generála Vlasova do Pražského povstání.

Český rozhlas Dvojka připravil pro posluchače na pátek 8. května rozhlasovou rekonstrukci květnových událostí roku 1945 Když rozhlas volal o pomoc. Stanice Český rozhlas Vltava v sobotu 9. května zařadí dílo autora, který je s holokaustem neodmyslitelně spojen – Arnošta Lustiga. V dramatizaci povídky Člověk ve velikosti poštovní známky uslyší posluchači Vítězslava Vejražku nebo Rudolfa Hrušínského. První dny, týdny a měsíce svobodné republiky přiblíží posluchačům v dokumentech vybraných ze zvukového archivu Českého rozhlasu pořad s názvem Jaký byl rok 1945, který doplní úvahy historika Tomana Broda.

Audioportál mujRozhlas nabídne posluchačům seriál Vzpomínky na válku, který bude dostupný po celý květen.