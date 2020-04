Vyšší odborná škola publicistiky se rozhodla podpořit všechny, kteří se chtějí stát novináři a mediálními specialisty. Své doposud zpoplatněné kurzy nabízí kvůli koronavirové krizi formou webinářů zdarma pod názvem Média z gauče.

„V době uzavření škol jsou studenti zahlceni on-line výukou a úkoly bez kontaktu se svými učiteli. My jsme chtěli nabídnout témata, která budou fanoušky novinařiny a médií bavit. Proto jsme vyzvali naše lektory, aby vám řekli o tom, co mají na novinařině rádi a podělili se o některé tipy ze své profese,“ představuje nápad ředitel školy Petr Uherka a dodává: „V dnešní on-line době může do veřejného prostoru vstupovat každý. Maminka na mateřské i seriózní pán v důchodu. A my jsme tu pro ty, kdo chtějí médiím rozumět a pracovat s nimi zodpovědně.“

Na kurzu Média z gauče se tak zájemci potkají s mediálními profesionály a zároveň lektory VOŠ publicistiky. Mezi ně patří i Roman Bradáč, dlouholetý zpravodaj České televize a člen Rady České televize. Popíše, jak fungují redakce v mimořádných podmínkách, například během pokrývání krizových událostí.

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 v 16 hodin bude vysílán webinář scenáristky Markéty Dočekalové, která vysvětlí, jak vytvořit věrohodné, zábavné, originální, plastické a hlavně nezapomenutelné filmové nebo literární postavy. Dalšími lektory budou například Miroslav Brada či Václav Loubek s webináři o cestovatelské publicistice nebo natáčení dronem.

Kompletní program a termíny jednotlivých webinářů naleznou zájemci na www.studujvosp.cz. Vždy po odvysílání webinářů budou lektoři odpovídat na otázky diváků on-line.