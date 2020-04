K tradičnímu velikonočnímu programu České televize přibydou o letošních svátcích bohoslužby a také přímý přenos se sólisty baletu Národního divadla. Oblíbený benefiční pořad Pomozte dětem Česká televize odvysílá. Ale jinak a později.

Česká televize chce o letošních velikonočních svátcích podpořit věřící, kteří nyní nemohou do kostela. „Od čtvrtečního večerního začátku velikonočních svátků až po neděli tak pokryjeme celkem čtyři bohoslužby. Začneme na Zelený čtvrtek bohoslužbou z kostela sv. Jakuba v Brně, která připomíná Poslední večeři Páně. Na Velký pátek budeme přenášet obřady připomínající ukřižování, na Bílou sobotu velikonoční vigilii, tedy očekávání vzkříšení Ježíše Krista, a završíme to nedělní bohoslužbou, na které budeme slavit samotné zmrtvýchvstání,“ upřesňuje Patrick Diviš z tvůrčí producentské skupiny náboženské tvorby a dodává: „Tradičně také divákům přineseme velikonoční poselství a požehnání papeže Františka Městu a světu, takzvané Urbi et Orbi.“

Se speciálním programem, který reflektuje dnešní složitou situaci, přijde i kanál ČT art. V neděli 12. dubna od 20 hodin Česká televize přinese mimořádný přímý přenos Protančíme tím – Baletní gala, kde zatančí sólisté Národního divadla, například Mathias Deneux, Ayaka Fujii, Roger Cuadrado nebo Radka a Adam Zvonařovi. Připravena je na ČT art také řada záznamů koncertů klasické i populární hudby a divadelních her.

Tradiční rodinné pořady a pohádky nabídne o Velikonocích ČT1, včetně nového dílu Zázraků přírody. Benefiční pořad České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem, který se už přes dvacet let objevuje ve velikonočním programu, se ČT rozhodla i navzdory krizovým opatřením natočit a odvysílat, aby pomohla podpořit vybrané charitativní projekty. Jeho podoba bude však jiná, než jsou diváci zvyklí. Ve vysílání ČT by se pořad mohl objevit už na začátku května.

Pro nejmenší diváky je pak na webu Déčka připravena speciální kolekce on-line aktivit, a to ve velikonoční obdobě oblíbeného Adventního kalendáře. Učitelé a rodiče pak také mohou najít krátká vzdělávací videa k velikonočním svátkům pro své žáky a děti na webu ČT edu.