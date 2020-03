Bez pomoci státu nemůžeme fungovat, říkají české cestovní kanceláře a začínají zavírat své pobočky a již nevyřizují požadavky klientů. Podle informací cestovní agentury Invia, která s kancelářemi úzce spolupracuje, je nyní zavřených nejméně 30 cestovek. Stovky lidí tak v těchto dnech přišly o práci. Vláda zatím přímou pomoc cestovnímu ruchu údajně nepřipravuje, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) proto chystá další opatření.

„Jsme všichni, cestovní kanceláře i jejich zákazníci, v mimořádné situaci, kterou bohužel nikdo neočekával a která nemá v české ani evropské legislativě žádnou oporu. Totožná situace je, jak víme, ve všech ostatních státech EU,“ stojí ve společném prohlášení Asociace cestovních kanceláří Čerské republiky a AČCKA.

„Cestovní kanceláře v České republice zaplatily zálohy na zájezdy jejich klientů do zahraničí na sezonu 2020 do okamžiku startu krize COVID-19 ve výši 2,9 miliardy Kč,“ píší asociace v prohlášení. „Další stovky milionů byly vyplaceny na zálohách dopravcům. Žádný z příjemců záloh v současné bezprecedentní situaci cestovním kancelářím obdržené platby nevrátí. Budou se muset vyčerpat formou zálohovaných služeb. To však v tuto chvíli není možné…“

Zákazníci mají podle AČCKA obavy o své prostředky zaplacené na zálohách a vyžadují okamžitou refundaci, to však údajně na základě uvedených důvodů nelze. „Cestovní kanceláře však nabízejí legální možnost využití poukazů na posunutí zálohovaných zájezdů v čase či destinaci, které jsou, stejně jako zájezdy, plně pojištěny proti případné insolvenci cestovní kanceláře,“ připomínají asociace.

Vývoj aktuální situace vede české cestovky k řadě opatření. „Už teď je zřejmé, že koronavirus ovlivní celou sezonu 2020 a možná i ty další. Cestovní ruch v České republice zaměstnává téměř 300 000 lidí a všichni si uvědomujeme, že bez podpory státu to nikdo z nás nezvládne. Už nyní máme informace, že více než 30 cestovních kanceláří, s nimiž spolupracujeme, až do odvolání zcela uzavřelo provozovny,“ upozorňuje tisková mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

„Zájezdy sice v této situaci neprodáváme, ale každý den se na nás obrací stovky lidí, kteří potřebují poradit, mají dotazy k zakoupeným zájezdům a podobně. Je proto důležité, aby i nyní cestovky fungovaly a mohly pomáhat svým klientům. Některé si to však bohužel už teď nemohou dovolit či z důvodu chybějící legislativy neví, jak postupovat,“ popisuje Řezníčková.

Plošné uzavření cestovek

AČCKA dokonce zvažuje, že by se od 30. března zcela uzavřely veškeré cestovky, a to zřejmě až do 12. dubna. „Chápeme, že toho je k řešení hodně, ale naše situace je natolik špatná, že pomoc státu dle našeho názoru nesnese dalšího odkladu. Vláda stále nebere v potaz, že cestovní kanceláře nemohou nést finanční břímě takto plošné mimořádné situace za své zákazníky,“ vysvětluje prezident AČCKA Roman Škrabánek.

V praxi by to mohlo znamenat, že pokud by zavřelo všech 850 cestovních kanceláří a 2000 agentur, o práci přijdou desetitisíce zaměstnanců. Cestovky tak zároveň nebudou vyřizovat dotazy klientů, zvedat telefony nebo reagovat na e-maily, na které začne chodit jen automatická odpověď, že e-maily nejsou zpracovány a je potřeba je opakovaně zaslat po znovuotevření kanceláře či agentury s tím, aby informaci o dalším vývoji a datu otevření zákazníci sledovali na webu dané cestovky. Právě takto nyní funguje desítky uzavřených kanceláří.

„Pokud počítáme, že na léto mělo k březnu koupenou dovolenou asi 35 procent klientů, mohlo by se toto omezení dotknout téměř milionu lidí,“ dodává Řezníčková.