Ve čtvrtek 5. března náhle zemřel Tomáš Krásný, zakladatel a spolumajitel Blue Events. Vedle řady aktivit svými články přispíval i do časopisu Marketing & Media.

Se společnost Blue Events Krásný přes 25 let pomáhal organizovat odborné konference, kongresy či summity. Firma o jeho úmrtí informovala na svých stránkách.

“Tomáš byl osobností, která svým působením přesahovala hranice českého trhu. Pro všechny, se kterými se setkával, byl zdrojem znalostí, moudrosti, inspirace a energie,” píše Blue Events. “Jeho osobní misí bylo propojovat lidi, často i různých názorů a zájmů, a skrze to kultivovat trh. To se otisklo i do všech konferencí, které pod značkou Blue Events spoluvytvářel. Tyto hodnoty budeme prostřednictvím našich akcí předávat i nadále.”

Podnikatelská vize: Dělat příjemné věci s příjemnými lidmi

Krásný vystudoval sociální geografii na Univerzitě Karlově v Praze. Ve společnosti Blue Events pracoval i se svou ženou Barbora. Rovněž působil ve vedoucích pozicích výzkumné agentury GfK, založil firmu Incoma Research.

“Měl jsem v uplynulých 25 letech štěstí na velmi zajímavou práci, ale k úplnému naplnění mé vize došlo až v Blue Events,” uváděl Krásný ve svém profilu na Blueevents.eu. “Do podnikání jsem vstupoval jednoduchou vizí: dělat příjemné věci s příjemnými lidmi.”