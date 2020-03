Český kulturní a vstupenkový portál GoOut se nuceně přizpůsobuje současné situaci – paralyzovanému světu, tedy i kultuře. Pro celý tým, který kulturou dennodenně žije, podporuje lidi k aktivnímu chození ven a pomáhá v budování skutečné komunity kulturních nadšenců, to znamená obrovský balvan v podobě úplného zastavení příjmu.

„Předmět našeho podnikání jednoduše zmizel, a nikdo neví, na jak dlouho. Nezbývá nám nic jiného, než se na situaci adaptovat,“ říká Vojtěch Otevřel, CEO GoOut.

Společnost na webu otevřela kategorii „Kultura online“

Komunikace společnosti se musela obrátit vzhůru nohama: místo „neseď doma, go out“ je ze dne na den „stay in & be safe“. Pod tímto heslem se na GoOut sociálních sítích každý večer objevuje lifestylový obsah (společnost dále produkuje nové podcasty a videa, zveřejňuje magazínové články a ve spolupráci s různými osobnostmi české scény sdílí kurátorované Spotify playlisty). Zároveň byla na web zařazena kategorie Kultura online, kam redakce každý den přidává akce, které si lidé mohou užít přímo na obrazovce.

Předplatné na kulturu jako výzva pro podání pomocné ruky

Kvůli dopadům úplného zastavení kulturního života společnost GoOut spouští stránku, kde ji mohou všichni, komu se jejich práce líbí, podpořit podle svých možností. Fanoušci a fanynky jsou vyzváni k nákupu GoOut poukazů v různých hodnotách, které slouží jako takové kulturní kredity či „otevřené vstupenky“ na libovolný počet akcí v následujících dvou letech.

Společnost dodává, že pokud lidé cítí, že by raději přispěli svému oblíbenému divadlu nebo umělcům, bude to skvělé i pro ně. „Všichni jsme totiž součástí jednoho velkého, propojeného kulturního světa,“ doplňuje Vojtěch Otevřel, CEO GoOut.