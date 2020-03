Lákat na jaro a zahradní projekty pomocí kopulujícího hmyzu se rozhodl Hornbach a jeho kmenová agentura Heimat. Nová jarní kampaň obchodního řetězce pro stavbu a zahradu razí heslo: „Bohatství života začíná v tvojí zahradě“. Má ukazovat, že je možné stvořit zahradu tak, aby se v ní veselil a cítil dobře i hmyz.

Sex v přírodě? Právě při něm mohou diváci nového jarního spotu Hornbachu pozorovat vášnivý hmyz. Až na samém konci videa se ukáže, že se tito drobní živočichové během rozmnožování nacházejí na zahradě hlavní protagonistky.

Společnost Hornbach chce pomoci svým zákazníkům k přirozené zahradě plné života – ať už toho rostlinného nebo živočišného. Zároveň chce dbát na široký sortiment obchodu se stavebninami, nabízet vhodné alternativy a ekologické výrobky, stojí v tiskové zprávě ke uvedenému spotu.

„Náš sortiment neustále kontrolujeme a rozšiřujeme, a to právě i ve vztahu k přírodě. Je pro nás důležité nejen to, aby měl zákazník velký výběr, ale aby se mu ke každému projektu také dostalo co nejlepších rad,“ říká David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko. Na toto téma je zaměřena i webová stránka provázející kampaň, která představí možnosti, jak podpořit biodiverzitu na různých místech exteriéru.









Za novým jarním počinem Hornbachu stojí kreativní agentura Heimat. Při tvorbě zadání pro ni bylo důležité přiblížit se naléhavému tématu pozitivně a bez obvyklé nálady blížícího se konce světa, uvádí. „Nové vědomí nevytvoříme dogmatickým myšlením ve spojení s bezútěšností. Kdo chce měnit, musí ostatní strhnout,“ říká Guido Heffels, kreativní ředitel společnosti HEIMAT.

Výsledkem je neobvyklý spot v režii Haukeho Hilberga, ve spolupráci s CZAR Film GmbH z Berlína. Lehce zapamatovatelnou hudební skladbu „I love the outdoors“ napsali Jill Jackson a Seymour Miller a nazpívala ji Dora Hall. Kampaň využívá kromě videospotu i tři tištěné motivy, které zobrazují kopulující brouky, stonožky a vážky. Fotorealistické motivy vytvořilo studio Illusion CGI Studio.