Startup World Cup & Summit (SWCSummit), který byl původně naplánován na konec dubna, se kvůli koronaviru odsouvá na 13.-14. říjen 2020. Přední evropská startupová akce mění i lokaci, stěhuje se do vysočanské Pragovky. Pro ty, kteří si již koupili lístky na duben, se nic nemění – vstupenky zůstávají platné i na podzimní termín.

Podstatnou změnou je ovšem znovuotevření registrace pro startupy, které by se chtěly zapojit do soutěže o potenciální investici 500 000 dolarů. Na webu swcsummit.com se mohou přihlašovat až do 17. září 2020.

„Už nyní se registrovalo rekordní množství startupů, zatím 372. Vzhledem k půlročnímu posunu ale máme šanci přilákat mnoho dalších, možná dokonce takové, které ještě ani nevznikly. Kupříkladu český Motionlab, který loni ovládl regionální kolo pro oblast V4, byl založen teprve čtyři měsíce před soutěží,“ upozorňuje na dynamiku startupového světa Václav Pavlečka, jeden ze zakladatelů SWCSummitu.

Regionální kolo globální soutěže Startup World Cup pro oblast V4, tedy startupy z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, se uskuteční 13. října 2020 v prostorách společnosti Microsoft. Tato část akce bude určená investorům, novinářům a partnerům akce.

Celoevropské finále za účasti diváků pak proběhne o den později, 14. října 2020 v prostorách Pragovky. O titul kontinentálního šampiona, který od pořádajících společností Air Ventures a UP21 získá nabídku okamžité investice ve výši 500 000 dolarů, se utká 30 nejlepších. Z každého regionálního kola do finále postupují vítěz a jeden další startup, kterému porota udělila divokou kartu. Všichni regionální vítězové pak mají možnost zúčastnit se celosvětového finále v americkém Silicon Valley.

Změny programu? Přibude digitální obsah

„Protože do října je ještě hodně času, rozhodli jsme se i ve světle karantény udělat něco navíc pro vás všechny. Rádi bychom začali přinášet dodatečný obsah třeba o tom, jak získat investici, přivést zákazníka, škálovat firmu za hranice nebo jak stavět technologickou část firmy. To a mnoho dalšího chceme postupně zpracovat formou podcastů, videorozhovorů a článků, které budeme uveřejňovat na www.swcsummit.com i na dalších komunikačních kanálech akce jako jsou Facebook, Instagram a LinkedIn,“ přibližuje Václav Pavlečka.

„Na místě zajistíme dostatek dezinfekčních prostředků a bude-li to situace vyžadovat, tak i dalších ochranných pomůcek.“

Organizátoři momentálně ověřují dostupnost všech avizovaných spíkrů. V těchto dnech tak komunikují s Toscou Musk, Marvinem Liao i dalšími osobnostmi. Z původně přislíbených už účast na podzimní termín potvrdila Irina Nicoleta Scarlat ze společnosti Revolut a Tom Cwik z NASA. Vedle toho organizátoři komunikují i s dalšími osobnostmi, které by mohly v Praze vystoupit a obohatit nabitý program. Aktualizovaný seznam vystupujících i mentorů by měl být znám zhruba do konce dubna.

Opatření proti koronaviru

Vzhledem k aktuální situaci se logicky řeší i opatření spojená s ochranou zdraví. „Naší prioritou pochopitelně zůstává příjemná a bezpečná akce pro všechny účastníky. Na místě zajistíme dostatek dezinfekčních prostředků a bude-li to situace vyžadovat, tak i dalších ochranných pomůcek. V závislosti na tom, jak bude vypadat situace v říjnu, budeme případně volit i další opatření. Věříme ale, že společně to do té doby zvládneme a SWCSummit si užijeme v klidu,“ uzavírá Martin Vápeník, CEO spolupořadatelské společnosti UP21.