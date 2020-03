Platforma Zdravel představila inteligentní aplikaci Koronappka, která umožňuje pravidelně monitorovat a vyhodnocovat míru rizika onemocnění COVID-19 indikativním testem.

Aplikace umožňuje v čase zaznamenávat příznaky nemoci definované Světovou zdravotnickou organizací. Při zpozorování prvního příznaku tak není třeba ihned volat na často nedostupné linky lékařů či hygienických stanic, čímž se ulehčí přetíženému systému českého zdravotnictví. Aplikaci je možné si vyzkoušet na stránkách covid19.zdravel.cz bez nutnosti registrace.

„Z dostupných zdrojů víme, že linky jsou většinu času silně přetížené. Proto přinášíme elektronický nástroj, který pacientům umožňuje pravidelně zaznamenávat symptomy, které mohou, ale také nemusí být spojeny s nemocí COVID-19. Po vyplnění on-line monitorovacího systému bude uživateli na základě dostupných podkladů Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví České republiky poskytnuta indikativní zpětná vazba ke stávajícímu zdravotnímu stavu,” vysvětluje ředitel projektu Zdravel Martin Wagner.

Pro využití vyhodnocovacího systému na webu covid19.zdravel.cz není nutná registrace. Uživatelé v něm následně uvádí nejen všechny příznaky, které vystihují jejich současný zdravotní stav, ale také odpovídají na dotazy ohledně osobní a rodinné anamnézy či zdravotního stavu členů jejich domácnosti.

„Náš systém určitě nemůže nahradit odbornou péči lékařů, ale dokáže pomoci obdobně jako třeba pracovník na infolince. K již nyní přetíženým zdravotníkům se tak dostanou případy opravdu indikující onemocnění COVID-19,“ přibližuje úlohu aplikace Martin Wagner a na závěr dodává: „Nyní pracujeme na propojení systému s kompetentními zdravotnickými organizacemi. Ideální by bylo, kdyby data byla k dispozici přímo lékařům a případně i centrálním orgánům. Náš systém to umožňuje. Zdravotníci by tak při příjmu měli přehled o stavu pacienta v posledních dnech.“