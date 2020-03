Na eventy stále ve větší míře proniká digitalizace, shodují se oslovení experti. Projevuje se v bezpapírových řešeních, dekoraci prostorů pomocí projekcí nebo mikro‑mappingu, který se dá využívat interaktivním způsobem – divák si audiovizuální dílo dotvoří podle svých představ.

S digitalizací jde ruku v ruce nahrazování materiálních prvků „jedničkami a nulami“. „To povede ke snížení jednorázové produkce předmětů pro eventy,“ myslí si Aleš Klemperer, kreativní ředitel agentury MVP events. Podle něj nás čeká i nasazování bezhotovostních systémů.

Dalším trendem eventů je stále větší zapojení takzvaného tryvertisingu. Jedná se o poskytnutí výrobků, jež si návštěvníci mohou vyzkoušet na vlastní kůži. V případě kosmetických produktů to platí doslova.

Event Fest napoví

Diskuse o virtuální realitě a umělé inteligenci v marketingu letos nejsou žádnou novinkou. Dá se však očekávat postupující implementace těchto prvků. „Představte si, že byste měli možnost znát reakce návštěvníků na váš event v reálném čase a podle toho jej na místě upravovat. Umělá inteligence dokáže zjednodušit logistiku pro organizátory a personalizovat zážitek pro hosty. Augmentovaná realita zas umožňuje, aby si produkty prohlédly nebo i vyzkoušely tisíce lidí najednou,“ přibližuje svá očekávání Svetlana Mečiarová, výkonná ředitelka agentury Creative Pro a současně místopředsedkyně České eventové asociace.

Andrea Faflíková, ředitelka PR, komunikace a eventů pro region REEMEA ve společnosti Lego Group, očekává, že český březnový Event Fest napoví, které nové technologie se letos na akcích u nás objeví jako novinky.

„Od nových technologií si slibuji i jednodušší využití při zpracování dat, zvacích procesů a vyhodnocování akcí. V České republice vzniká velké množství subjektů, které jsou v tom úspěšné. Jejich aktivity se nerealizují s primárním cílem využití na eventech, ale nakonec se jejich produkty na nich objevu‑ jí,“ upozorňuje Faflíková. Konkrétně má na mysli Beat Saber, úspěšnou hru pro virtuální realitu, která se stala VR hrou roku na Game Awards 2019 v Los Angeles. „V posledních měsících se zdá být u eventových agentur velice populární,“ dodává Andrea Faflíková a připomíná i pražskou virtuální laboratoř Virtuplex, která poskytuje know‑how v oblasti virtuální reality.

Andrea Fafllíková, Lego Group

Vyprávění příběhů

Se zapojením virtuální reality mají dobrou zkušenost v Modré pyramidě. „Nejdříve vše testujeme a zkoušíme novinky sami na sobě. Takže jsme například virtuální realitu využili při pořádání interních akcí, ať už to byl vánoční večírek nebo nejrůznější školení a mělo to obrovský úspěch,“ říká Ondřej Suchý, manažer marketingu Modré pyramidy. Současně přiznává, že bez ohledu na typ použité technologie jde při pořádání akcí hlavně o to, aby se do nich propsal duch firemní kultury.

Modré pyramidě se v tomto ohledu osvědčuje storytelling. „Každý event musí vyprávět příběh. Proto jsme například vloni, kdy jsme si v Česku připomínali 30. výročí od sametové revoluce, organizovali rodinný den pro zaměstnance a jejich blízké v duchu retro. V ampliónech hrála Poupata, měli jsme vlastní Tuzex a veksláci prodávali bony,“ popisuje Ondřej Suchý.

Místo moderátora hologram

Specifickou oblast, která připomíná spíše sci‑fi, představují hologramy. Andreu Faflíkovou z Lega zajímá toto téma ze všech nových prvků nejvíc, konkrétně má na mysli zobrazování hologramů v životní velikosti namísto vystupujících hostů a moderátorů.

O holografickou projekci projevuje zájem i Ondřej Suchý z Modré pyramidy. Líbí se mu na ní, že umožňuje vidět různé prostorové obrazce i bez použití trojrozměrných brýlí.

„Dovedu si představit, že budeme v budoucnu touto cestou schopni našim klientům ukázat například různé typy nemovitostí, které si díky nám můžou pořídit. Ostatně virtuální prohlídka bytu či domu v 3D brýlích již není v dnešní době žádné sci‑fi,“ myslí si.

Krabice s QR kódem

Zajímavý příklad využití moderních technologií představuje Svetlana Mečiarová z Creative Pro. Tato agentura vloni pro jednoho klienta připravila speciální pozvánky na event. V dárkové krabici byl umístěn QR kód a po jeho naskenovaní se zobrazil 3D model klientova produktu, jako by byl přímo v krabici uložen.

„Hosté si tak mohli exkluzivně prohlédnout novinku několik dní před oficiálním launch eventem. Na něm jsme pak instalovali velkou obrazovku, která odhalovala produkt postup‑ ně, podle pohybu hlavy návštěvníka,“ popisu‑ je Mečiarová, podle níž se 3D skenování stává cenově dostupné. „To nám pomáhá nejen vy‑ tvářet zážitky pro značky, ale například i při obhlídkách eventových prostor,“ doplňuje.

Ve výčtu očekávaných trendů v event marketingu nelze opomenout často zmiňované téma udržitelnosti. I zde se částečně uplatňují moderní technologie. „Osobně se mi hodně líbí festivalové plně automatické kontejnery poháněné solárními panely, které se dají vy‑ užívat opakovaně,“ podotýká Sandra Plachá, ředitelka marketingu Mercedes‑Benz ČR

Foto: iStock