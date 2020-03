Girls Without Clothes, česká značka streetwearového oblečení, se v souvislosti s šířením koronaviru pustila do výroby vlastních roušek. Tváří její kamaně se stala violoncellistka a modelka Terezie Vodička Kovalová.

Šicí dílna Girls Without Clothes (GWC) se odprostila od spodního prádla a pohodlných šatů a proměnila se ve výrobnu improvizovaných bavlněných roušek.

„Prodej je bez zisku. Roušky prodáváme přibližně za dvojnásobek naší výrobní ceny. Jednu pošleme zákazníkům a jednu dáme třeba do nemocnic,“ řekl Martin Feix, zakladatel značky GWC.

„Nevíme, jaká ekonomická situace nás čeká. Máme pozastavenou výrobu oblečení. Pravděpodobně budeme muset zrušit naši letní kolekci, na které půl roku pracujeme a už ji máme téměř hotovu – měla se fotit v Brazílii, tam se pravděpodobně z kraje tohohle léta nedostaneme. Bylo by pro nás velmi riskantní roušky rozdávat zcela zdarma, tak jsme to udělali takhle. Teď pomáháme společně. Roušky budeme v následujících dnech průběžně naskladňovat. První várka se vyprodala za 3 minuty,“ dodal Feix.







Terezie Vodička Kovalová v kampani Girls Without Clothes

Tváří kampaně se stala česká violoncellistka a modelka Terezie Vodička Kovalová, která se pro tento případ dokonce odhalila. Značka se snaží upozornit na to, že nahota není hřích, ale v tomto období nenosit roušku rozhodně ano. Dává najevo, že chránit sebe i okolí je naprostá nutnost a nikdo by se za to neměl stydět.

Dodejme, že vláda schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který plaí od středeční půlnoci.

Foto: Girls Without Clothes

Foto: Girls Without Clothes

Foto: Girls Without Clothes

Foto: Girls Without Clothes

Foto: Girls Without Clothes