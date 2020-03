Marketingový guru Mark Ritson v souvislosti s aktuální krizí napsal pro MarketingWeek, že ozubená kola průmyslu se musí neustále otáčet a nejlepším mazivem je efektivní marketing. Souhlasím. Je krize a my, lidé v marketingu, nemůžeme jen čekat se založenýma rukama a čekat, až se vrátí staré dobré časy.

Právě v těchto dnech je třeba zdvojnásobit své úsilí, protože nyní jsou naše firmy (a lidé, kteří v nich pracují) závislé na našich rozhodnutích a našich krocích víc než kdy jindy. Všichni nyní stojíme před výzvou, jak navrhnout komunikační strategii, která bude odpovídat okolnostem.

Jsme svědky zřejmě nejrychlejší změny spotřebitelského chování v historii lidstva. Marketéři jsou podrobeni zkoušce z flexibility. Pokud jste se k ní zapsali po 14 dnech celostátní karantény, v tomto semestru už zřejmě neuspějete. Zdrženlivost a opatrnost vás připravuje o využití potenciálu pro růst.

Síla internetu během globální pandemie

V této krizi, kdy jsou lidé izolováni ve svých domácnostech, hraje digitál hlavní roli. Internet je v těchto dnech jednoznačně nejbezpečnější (a dost často i jediné) místo pro nákup vašich produktů či objednání služeb.

Vhodný mix online kanálů může suplovat offline média jako je například výpadek distribuce letáků Českou poštou nebo nízký zásah rádiem a OOH, když lidé necestují za prací.

Konzumace internetu v karanténě roste dvouciferným tempem a na rozdíl od televize přináší jednoznačnou výhodu díky možnosti regulovat frekvenci reklamních sdělení, kterým uživatele vystavujeme. Díky tomu snáze zajistíte, že vaše značka z krize neodejde jako ta, co všechny masírovala v každém reklamním breaku a chtěla si za každou cenu urvat kus koláče.

Jen přesunout rozpočet nestačí

Drastická změna v chování spotřebitelů vyžaduje také změnu vaší strategie. Dnes není ideální čas na spuštění dlouho plánované kampaně. Je třeba se přizpůsobit situaci.

Zamyslete se, jak může vaše značka právě teď usnadnit život spotřebitelů produkty nebo službami. Dejte jim vědět, jak si mohou nákup vašeho zboží ulehčit, uklidněte je, rozesmějte nebo jim dejte vědět, že je váš produkt jednoduše k dispozici.

Právě v těchto dnech mají značky příležitost nejen vydělat, ale vymanit se z davu. Šanci ukázat svůj „leadership“ a zajistit si celoživotní loajalitu zákazníků tím, že prokážou, že se o ně opravdu zajímají.

Na co se v komunikaci zaměřit? Položte si tyto otázky: Dostane se náš produkt k zákazníkovi jinak než obvykle (rychleji, později, bezkontaktně)? Změnila se nějak cena produktu, když je nyní online? Pokud ano, dejte o tom vědět. A dejte o tom vědět jinak než ostatní.

Při komunikaci myslete na to, jak pomůžete vašemu zákazníkovi. Ne na to, jak pomůžete sobě. Uvidíte, že co je dobré pro zákazníky, je dobré i pro byznys.

Připravme se na back to office, až koronavirus opadne

Na tak rychlý nástup krize jste asi připraveni nebyli. Neudělejte tu samou chybu při navracení světa do „normálu” a připravte se další změnu.

Návrat zpět do kanceláří nebude úplně standardní. Nepochybně nás čekají roušky, měření teploty a další restrikce. Koronavirus s námi ještě nějakou dobu zůstane. Ale budou mít lidé „absťák“ po kultuře, kavárnách, restauracích a nakupování v obchodních centrech? Připravme se společně na „back to office“ a sledujme trhy, které se začínají zotavovat, počínaje Čínou!

Foto: Martin Peška