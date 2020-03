Noviny a časopisy i nadále putují do regionu Uničova a Litovle, který je spolu s dalšími obcemi uzavřenou oblastí z důvodu opatření proti šíření nákazy koronaviru. „Daří se nám doručovat do oblasti noviny i přesto, že Policie ČR střežící uzavřenou oblast bohužel považuje dodávky novin a časopisů za zbytnou potřebu,“ uvedl Vít Rozsypal, předseda představenstva První novinové společnosti a.s. (PNS).

Řešení za stávající krizové situace představuje doručení dodávky tisku a časopisů ze strany PNS na kontrolní stanoviště Policie ČR, tzv. bezpečný bod, kde si jej za dodržení všech nezbytných hygienických opatření tzv. „bezdotykově“ převezme kontaktní osoba, která se postará o další distribuci na prodejní místa uvnitř uzavřené oblasti.

„Děláme vše pro to, aby tiskem byli zásobeni nejen zákazníci trafik či jiných prodejních míst, ale také předplatitelé denního tisku. Našli jsme dobré řešení i pro doručování předplatného novin v uzavřené oblasti.“ říká Vít Rozsypal.

Do oblasti míří pět tisíc kusů novin a časopisů denně

Ve středu, se podařilo doručit asi 70 % z předplacených deníků v daném regionu. Část stálých doručovatelů v uzavřené oblasti byla vybavena ochrannými prostředky tak, aby mohla dle přísných podmínek hygieniků roznášet předplacený tisk. Do konce týdne by se situace měla ještě dále změnit a noviny by měly být doručeny všem předplatitelům.

Do zmíněné oblasti, kde žije dle dostupných informací 24 tisíc lidí, distribuuje PNS v normálním režimu na prodejní místa cca 5 tisíc kusů novin a časopisů denně a průměrně tři sta kusů předplacených novin.