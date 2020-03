Málokterý zadavatel je skutečně ochotný platit za stratéga či strategický tým. Podle agentur je to tím, že si klienti často myslí, že strategii nepotřebují a pokud sama agentura tvrdí opak, je to její problém a měla by si ho vyřešit sama.

Jakub Peřina, Air Bank

Pavel Hacker, Livesport

Jakub Petřina, ředitel marketingu a nových služeb Air Bank, říká: „Ne každý klient si dokáže představit, jaký užitek by stratég přinesl jemu respektive jeho značce.“

Správná práce strategického plánovače totiž naprosto neodpovídá instantním představám o marketingu. „Je zdlouhavá a drahá, a prorůstá celou firmou, čili zasahuje do produktu, prodeje a tak dále. To jsou sféry, kam firmy odmítají reklamní agentury připustit, a nutí je, aby chyby produktu vyřešily lepším bannerem,“ dodává Pavel Hacker, brand manažer Livesportu.

Řadu dalších názorů ze strany zadavatelů i agentur na téma, proč je na českém trhu tak málo dobrých strategických plánovačů, najdete v novém vydání magazínu MAM.

