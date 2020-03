Odborníci na IT agendu na straně státu chybí, tak to nahrazují iniciativy ze soukromé sféry, říká Tomáš Řehoř, šéf vývojářského centra Pipedrive v Praze.

Tomáš Řehoř společně se svým týmem buduje českou základnu úspěšného estonského startupu Pipedrive, kde vyvíjejí globální nástroj pro obchodníky. Ke své práci ho využívá více než 90 tisíc firem na světě. Mezi klienty patří známá jména tuzemské startupové scény – Twisto, Shoptet, Zásilkovna, Blueberry.

Nynější situace výrazně nahrává firmám, které jsou schopné rychle a pružně reagovat. Ve kterých oblastech digitální transformace je na tom Česká republika dobře?

Úspěchy se nejvýrazněji projevují ve službách – za služby jako Rohlík nebo Košík by se nemusela stydět žádná země na světě. Sekunduje jim Zásilkovna, která skvěle zaplnila díru na trhu, kde státní Česká pošta dlouhodobě zklamala. Obecně vidím, že kde necháme lidské kreativitě volnou ruku, vznikají skvělé věci. V některých čistě digitálních oborech jsme nejlepší na světě nebo patříme k velmi úzké špičce. Jako příklady můžu jmenovat virtuální realitu, strojové učení a umělou inteligenci nebo počítačové hry.

A kde naopak zaostáváme?

Výrazně zaostáváme ve schopnosti reagovat na importované digitální služby. Příkladů je více, nejvýraznějšími jsou Uber, Bolt nebo Airbnb. Místo hysterických reakcí by bylo efektivnější pružně zareagovat, a nastavit legislativu. Kromě služeb sdílené ekonomiky, vidím velké zaostávání v naší posedlosti razítky, podpisy na papíře a osobními návštěvami. Digitální identita je téma, bez které se digitalizace státu dělat nedá, a tady se musím přiznat, že pláču pokaždé, když se přihlásím do datové schránky. Máme hodně co dohánět. Nemusíme přitom znovu vymýšlet kolo. Například Government Digital Services (GDS) ve Velké Británii je skvěle a profesionálně zpracovaný koncept rozvoje digitálních služeb a standardů.

Foto: Vojtěch Resler