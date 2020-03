Brýle pro virtuální realitu XTAL od společnosti VRgineers či zdravotnické pomůcky od Invent Medical se staly vítězy letošního ocenění Red Dot Award: Product Design 2020.

XTAL je komplexní zařízení, které spojuje několik oblastí – elektroniku, ergonomii, konstrukci, algoritmy či optiku. Jeho hlavním úkolem je zprostředkovat imerzi, tedy uvěřitelnost. XTAL přináší virtuální realitu, která je mnohem blíže skutečné realitě. „Je to jako kouzlo, protože XTAL přináší tak křišťálově ostrý obraz, že pro nás bylo velkou výzvou přenést to, co vidíte uvnitř brýlí do designu produktu,“ říká Marek Polčák, CEO a spoluzakladatel společnosti VRgineers.

„Během procesu navrhování designu jsme se rozhodli použít jako hlavní motiv trojúhelníkovou mřížku. Důvod byl jednoduchý – trojúhelníky jsou jádrem počítačové grafiky i virtuální reality a symbolizují krystalicky čistou a kvalitní strukturu, “ říká Jakub Sedina, designér ateliéru Sedina Design.

Také samotný název XTAL má úzkou vazbu na krystal. Za pojmenováním byla jednoduchá slovní hříčka – Crystal můžeme zkráceně označit za XTAL, jako se často Vánoce v anglicky mluvících zemích zkracují z Christmas na Xmas.

Slaví i Invent Medical

Ocenění Red Dot Award: Product Design je od svého vzniku v roce 1955 oslavou nejlepších designů produktů. Od módy po spotřební elektroniku, auta, zdravotnickou techniku či​ nábytek – výrobci a designéři dnes mohou nominovat své průmyslové výrobky do 49 kategorií.

Designové „Oscary“ tak mohl získal znovu i ostravský zdravotnický startup Invent Medical. Ten tvoří ortotické a protetické pomůcky pro zraněné pacienty nebo lidi s trvalými pohybovými potížemi. Snaží se přitom kombinovat design a funkčnost. Hlavní výrobním prostředkem je pak 3D tiskárna.

Letos na Red Dot Award Invent Medical představil ochrannou masku pro profesionální atlety Raptor a kotníkovou ortézu na míru Piro, která pomáhá dětem po dětské mozkové obrně. Loni sklidil úspěch s kraniální remodelační ortézou.

V roce 2020 se do soutěže přihlásili designéři a společnosti ze 60 zemí s více než 6 500 produkty.