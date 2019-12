Za měsíc odstartuje v České republice esportový projekt Esport Hokejová Liga (EHL). První lokální oficiální soutěž ve hře NHL realizovaná pod záštitou marketingového partnera hokejové Tipsport extraligy společnosti BPA sport marketing a. s. a herním portálem Grunex.com ve spolupráci s extraligovými kluby.

„O esportové hokejové lize jsme uvažovali delší dobu. S kluby Tipsport extraligy jsme se o projektu blíže bavili v červnu, kde toto téma vzbudilo velký zájem. Každý si je pochopitelně vědom současného vzrůstajícího trendu v tomto moderním odvětví. Po kolezích z fotbalu se pouštíme do neprobádaných vod českého esportového prostředí ve sportovní hře, která má svá specifika. Od prvního ročníku očekáváme, že zjistíme potenciál hráčské komunity ve hře NHL a společně s hokejovými kluby nabereme první zkušenosti v esportu a v práci se samotnými hráči. Samozřejmě jedním z cílů je propojit svět reálného hokeje s tím virtuálním a oslovit mladou generaci jí blízkým způsobem,“ přibližuje cíle BPA sport marketing vedoucí hokejového oddělení Petr Nitsche.

Esport Hokejová Liga se odehraje ve hře NHL 20 exkluzivně na konzolích Sony PlayStation 4. Soutěž bude probíhat vícefázově v období od ledna do dubna 2020. O vítězi rozhodne grand finále s prize money 150 000 Kč, kterého se zúčastní 8 nejlepších týmů ze základní části.

Online kvalifikace do soutěže proběhne v pěti kolech od 11. do 26. ledna 2020 formou klasického turnajového pavouka, který je vždy rozlosován systémem náhodně. Hráči budou v přátelských zápasech sbírat body do celkového žebříčku. Každý tým z Tipsport Extraligy ledního hokeje si následně ze 42 nejlépe umístěných vybere dva hráče v únorovém Draftu a ti se stanou jejich reprezentanty v esport hokejové lize.

Základní část EHL se odehraje v režimu Hockey Ultimate Team (HUT) během února a března. Týmy se utkají v tabulce každý s každým o postup do grand finále, které proběhne offline v dubnu 2020. 8 nejlepších celků postaví proti sobě ve vyřazovacích soubojích a budou bojovat o titul šampiona a štědrou finanční odměnu 150 000 korun.

Foto: Esport Hokejová Liga