Společnost Kia Motors Czech se stává oficiálním dopravcem projektu Nejúspěšnější sportovec roku. Každoročně konané anketě, jež oceňuje sportovce napříč Českou republikou, zapůjčí Kia po celou dobu konání nové SUV Kia Sportage. Další formy podpory pak chystá pro slavnostní galavečery, které se uskuteční celkem ve 30 regionech republiky.

„Jsme velice rádi, že můžeme prostřednictvím projektu Nejúspěšnější sportovec roku podpořit skvělé tuzemské sportovce a přispět tak k bohaté tradici českého sportu. Sport má ve filozofii naší značky nezastupitelnou roli a chceme, aby se to odráželo nejen v našich produktech, ale také dalších aktivitách,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel společnosti Kia Motors Czech.

Radek Šilhan, hlavní organizátor projektu Nejúspěšnější sportovec roku

Cílem ankety je podpořit tuzemské sportovce, kteří reprezentují města, regiony i celou Českou republiku na domácí i mezinárodní úrovni. Ve vyhlašovaných kategoriích získávají ocenění nejen vrcholoví sportovci, ale i junioři, trenéři, kluby a jejich funkcionáři. Každoročně také uvádí tuzemské sportovní legendy do síně slávy.

Tradiční akce Nejúspěšnější sportovec roku se nesoustředí výhradně na jeden velký galavečer ­– první kola probíhají ve 30 různých regionech po celé zemi. Od 7. ledna do konce března 2020 tak budou v rámci doprovodného programu oceněni sportovci ze všech regionů v republice.

V anketě Nejúspěšnější sportovec roku pro letošní rok vznikne nová kategorie Skokan roku. Vítěz této kategorie si v každém z regionů odnese cenu Sportage Trophy, kterou bude předávat místní zástupce značky Kia. Autorizovaní dealeři tak budou moci nejen ocenit významné sportovní výkony ve svém regionu, ale také zprostředkovat návštěvníkům přímý kontakt s vozy Kia „Jsme hrdí, že jedna z udělovaných cen ponese jméno našeho modelu. Nově udělovaná Sportage Trophy bude patřit těm sportovcům, kteří v daném roce dosáhnou mimořádného zlepšení nebo výkonu. Tato kategorie totiž dokonale naplňuje naši filozofii vyjádřenou v mottu The Power to Surprise,“ upřesňuje Arnošt Barna.

„Za tuto spolupráci jsem nesmírně rád. Dlouhodobě vnímám spojení automobilky Kia s vrcholovým sportem, zejména s tenisem na úrovni grandslamů. Zároveň se i samotná značka viditelně dere do popředí a hledá cesty na vrchol. To koresponduje se snahou mladých sportovců přetavit svůj talent třeba v olympijské medaile, tak jako se to povedlo největším hvězdám v historii naší ankety, Martině Sáblíkové, Barboře Špotákové, Evě Samkové nebo Ester Ledecké,“ říká Radek Šilhan, hlavní organizátor projektu Nejúspěšnější sportovec roku.

Akce je otevřená široké veřejnosti. Už nyní je možné nominovat sportovce buď prostřednictvím klubu, který reprezentují, nebo kontaktovat Okresní organizaci České unie sportu a sdělit jim svůj návrh. Lidé mohou vybírat své favority v řadě kategorií, od juniorů až po veterány.

Foto: Kia Motors Czech