Josef Matějovič: brand je pro J&T Banku něčím posvátným

Náš byznys vyžaduje víc než jen plošné oslovení lidí v onlinu a ATL prostředí, říká Josef Matějovič z J&T Banky.

Téměř miliardu diváků po celém světě zasáhlo MS v ragby, které v sobotu vyvrcholilo ve Francii. Jeho obliba roste také v Česku, a to i díky podpoře J&T Banky, která je generálním partnerem zdejší unie. „Je tam mnoho paralel s byznysem, kterému se věnujeme,“ vysvětluje spojení ředitel marketingové komunikace banky.

Jaké jsou společné atributy ragby a vašeho brandu?

Ragby je tvrdý, ale přitom velmi gentlemanský a férový sport. Hráči si jdou za svým cílem, ale přitom respektují soupeře, rozhodčí. Nehádají se. Nestěžují si na nepřízeň okolností, soustředí se na vítězství. Je to týmový sport založený na důvěře ve spoluhráče, trenéra. Právě důvěra, respekt, odhodlání a snaha o maximální zhodnocení vynaloženého úsilí jsou příklady těchto paralel. Navíc ragby je založené na velmi podobných hodnotách, které vyznáváme my; tedy na partnerství, odvaze a náročnosti.

Jdou sportovní partnerství ruku v ruce s dlouhodobou strategií J&T, tedy fokusem na movitou klientelu?

Zcela určitě. Pečlivě vybíráme, jaké události či sporty podpoříme. Nejsme značkou, která by chtěla být pouhým sponzorem; jsme partnerem, a to se vším všudy. Aktivně se zapojujeme, přicházíme s nápady, propojujeme a v podstatě projekty i danými sporty žijeme. Partnerství, jedna z našich hodnot, je pak cítit na výsledcích. Často se jedná o sporty a eventy, které by bez dostatečné podpory nikdy nevznikly a mají velký potenciál zviditelnit Česko v zahraničí a zároveň přitáhnout zahraniční návštěvníky či sportovce k nám. Příkladem může být tenisový turnaj WTA ve Stromovce, golfové PGA v Čeladné, parkurové mezinárodní závody v Olomouci nebo beachvolejbalový turnaj v Ostravě.

Josef Matějovič

Ředitel marketingové komunikace J&T Banky. Vedle veškeré komunikace banky včetně klientské zastřešuje i celkovou brand experience. Do J&T přišel v únoru letošního roku ze Skupiny Srovnejto, kde z pozice head of marketing řídil brandovou a produktovou strategii, nadlinkové kampaně, digitální marketing a PR. Před tím strávil sedm let v centrále Škoda Auto, kde vedl celosvětové brandové kampaně. Jednou z jeho nejvýznamnějších aktivit pro českou automobilku byl mezinárodní projekt We Love Cycling.

A vaše další aktivity? Jak oslovujete primární cílovou skupinu?

Máme nastavený vlastní marketingový mix, který je daný specifickou cílovou skupinou. Náš byznys vyžaduje víc než jen plošné oslovení lidí v online a ATL prostředí. Naši klienti očekávají velmi osobní a profesionální přístup, jde nám o budování vztahů. A ten, o který my stojíme, bez vzájemného fyzického potkávání nevznikne. Soustředíme se na odborné konference, kterým jsme partnery, jako byly nedávné Shifts23 či Lepší Česko. Řadu menších setkávání nad tématy, jako jsou energetika, investice, společnost nebo technologie, pak organizujeme sami.

Výrazně podporujete i umění. Proč?

Dlouhodobě ctíme myšlenku „Noblesse oblige“, tedy že bohatství zavazuje. Snažíme se proto rozvíjet nejen jedince, ale i společnost jako takovou. A k osvícené společnosti kultura zkrátka patří. Naší vlajkovou lodí je Art Index Pop-Up bienále, což je čtyřdenní výstava toho nejlepšího, co vzniká v ateliérech současných umělců. Zároveň pořádáme různá komorní vystoupení, vernisáže a vlastní výstavy, kde se s našimi klienty potkáváme. V celém marketingovém mixu sázíme hodně na osobní interakci a vytváříme místa k potkání — ať už v kulturním či sportovním prostředí, nebo přímo u nás. Jsme totiž přesvědčeni, že naše banka je jakousi křižovatkou příležitostí, kde se potkávají investoři a zakladatelé firem, umělci a sběratelé. Stejně jako ti, kteří mají vize, s těmi, kteří mají prostředky.