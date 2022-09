Na letošní ročník konference se sloganem CZech In: First Class Marketing je už jen do pátku možné koupit zvýhodněné vstupné.

Největší česká konference o značkách Brand Management od Blue Events se koná již za měsíc. Se sloganem CZech In: First Class Marketing se zaměří na to nejlepší z Česka a přiblíží i pohled zahraničních odborníků na tuzemský marketingový um. „Naším cílem je oslavit úspěchy českého marketingu. Zároveň se ale chceme podívat na to, v čem se můžeme zlepšit, být více světoví a hlavně efektivnější, což je dnes zapotřebí nejvíce,“ říká Jan Patera z Blue Events. Na akci pořadatelé nabízejí pár desítek posledních míst, zájemci mohou už jen do pátku 23. září využít registraci za zvýhodněnou cenu a ušetřit tak dva tisíce korun.

Jak dnes funguje pozornost a proč je důležitá pro značky, ukáže klíčový řečník Orlando Wood ze společnosti System1 z Londýna. V současnosti patří k nejvlivnějším autoritám v oblasti efektivního marketingu a je autorem přelomových knih Lemon a Look Out.

Efektivita se dostane ke slovu i v dalších příspěvcích. Jak získat „hodně značky za málo peněz“ poradí Milan Drozen a Michal Novák z Czech Promotion. Na otázku, jestli zadavatelé nevyhazují peníze za reklamy, které lidé nevidí, odpoví Eduard Krečmar a Lukáš Jakoubek z Publicis Groupe. Jak v současné rychlé e-commerce době řídit značku, poodhalí Adriana Jurdová, ředitelka marketingu Footshopu. Jan Tušl, šéf značky Vekra, zase vysvětlí, jak dosáhnout toho, aby zákazníci byli ochotni si připlatit za vyšší kvalitu.

Další zajímavé pohledy na český svět marketingu budou řešit i další příspěvky z bohatého programu. Mimo jiné o tom, jestli se prezentace českých firem a institucí mění správným směrem, promluví známý grafický designér Aleš Najbrt. Nový výzkum od Seznamu, který představí Marek Řípa, prozradí, podle čeho se rozhodují internetoví uživatelé v ČR. Jak se nenechat svazovat hranicemi našeho trhu poradí Leonard Savage, kreativní ředitel agentury McCann Prague. Jeho protějšek Gregg Harper z pražské pobočky Wunderman Thompson zase vysvětlí, proč se dobrá a funkční kreativa neobejde bez nových technologií a jakou roli přitom hraje Česko.

Konference Brand Management, již každoročně pořádá společnost Blue Events, má za sebou přes 20 let tradice, která vydržela i během pandemie. Akci pravidelně navštěvuje okolo 500 seniorních manažerů a šéfů firem. Dlouhodobým cílem je pomoci marketérům lépe budovat značky a posílit roli marketingu jako kompetence celé firmy, protože silné značky jsou klíčem k úspěšnému byznysu. Konference vzniká za podpory řady významných partnerů, jako jsou McCann Prague, Czech Promotion, Seznam, Kofola, Plzeňský Prazdroj a další.