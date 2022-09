Agenturou roku se stala Publicis Italy, sítí roku Publicis. Ze zadavatelů zvítězil Heineken, produkcí roku je Good People. Stříbro získala agentura Jandl Bratislava.

Už 27. ročník soutěže Golden Drum rozdal v chorvatském městě Rovinj ocenění pro nejkreativnější práce. Nejvíce cen sesbírala a agenturou roku se stala Publicis Italy, která získala i trofeje ve speciálních kategoriích Best of Covid-19 či Best of Genius Loci. Notnou měrou tak přispěla k tomu, že se nejoceňovanější sítí roku stala Publicis Groupe.

„Jsme šťastní a hrdí na to, že se Publicis stal sítí roku už podruhé za sebou. Bylo také úžasné vidět, že se na shortlisty i mezi vítěze probojovalo více agenturních značek ze skupiny,“ uvedl šéf kreativy Publicisu CEE Jorg Rommi, který byl zároveň uveden do síně slávy Golden Drum.

Produkční společností roku se stala Good People a jako nezávislá agentura roku byla oceněna White Rabbit Budapest, která také získala ocenění Best of Social Good společně s agenturou Seven.One AdFactory/Creative House.

Grand Prix pro zadavatele roku potom získala skupina Heineken, protože její kampaně sesbíraly nejvíce bodů v soutěži.

České barvy v soutěži hájila agentura Leo Burnett Prague s kampaní pro společnost Sodexo a její zaměstnanecké benefity Flexi Pass, která získala tři umístění na shortlistu.

Mezi slovenskými agenturami uspěla Jandl Bratislava, která získala stříbro s projektem Special Love Operation pro Nehera for Ukraine. Pět nominací pak získala slovenská agentura Effe Bratislava s kampaní pro pivovar Kaltenecker. Agentura Triad Slovakia pak s projektem Fontraising pro VÚB banku.

Níže se můžete podívat na přehled kampaní, které získaly Grand Prix. Přehled všech oceněných si můžete projít zde.

The Night is Young od Publicis Italy pro Heineken

Dvě Grand Prix – v kategoriích Content, PR a Healt & Wellness, Branded & Unbranded Health Awareness – získala kampaň The Night is Young, s jejíž pomocí se značka snažila podpořit ochotu mladých nechat se očkovat proti covid-19 tím, že jim ukázala, jak se mohou bavit senioři, kteří už měli očkování za sebou.

Cap the Tap od Havas Turkey pro Reckitt

Další dvě Grand Prix – v kategoriích Sustainable Business Solutions a Innovation – obdrřel projekt Cap The Tap, který přispívá v Turecku k šetření vodou, jejíž nedostatek v budoucnu zemi hrozí. Pomoci má inovace, která umožňuje využít uzávěr z použité lahve přípravku Finish jako nástavec na vodovodní kohoutek, který omezuje plýtvání s vodou.

The Virtual Heineken Silver od Publicis Italy pro Heineken

Další zářez – Grand Prix v kategorii Digital Craft, Use of AF/VR – Heinekenu s Publicis Italy přinesl projekt The Virtual Heineken Silver, který ironicky naskočil na fenomén metaversa. Představil novou značku piva Silver, která byla dostupná jen ve virtuálním prostředí. Tím, že si ji mohli uživatelé „osahat“, ale ne vychutnat, chtěa značka ukázat, že některé věci jsou prostě lepší v realitě.

Prime Video Staraoke od Ogilvy Milan pro Amazon Prime Video

Grand Prix v kategorii Innovation Craft vyhrál projekt, který chtěl originálním způsobem přitáhnout k životopisnému filmu o zpěvačce Lauře Pausini, která si v něm sama zahrála. Klíčem se stala pro film složená píseň Scatola. Aby si ji mohli zazpívat nejen fanoušci, vznikl karaoke text, který tvořilo 6500 dronů vznášejících se nad Římským koloseem. Slova písně se tak vznášela ve stometrové výši a byla viditelná ze tří kilometrů.