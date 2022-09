Asi nejsem sám, kdo dostudoval a chtěl v pracovním životě dělat velké věci a měnit svět. Realita ale mnoha lidem záhy přistřihne křídla.

S podobným scénářem se setkávám i tehdy, když do našeho Seznam Brand Studia přijde klient, který má velké plány a chce si u nás zadat nativní reklamu. Následně ale zjistíme, že na tak nákladný projekt nebo produkci nemá rozpočet. A vzhledem k tomu, že u nás se velkých vizí nebojíme, ale naopak je rozvíjíme, tak rozhodně nechceme, aby spolupráce skončila nepříliš zajímavým projektem, který sice splní KPIs, ale do pamětí lidí se na dlouho nezapíše. Natočení běžného rozhovoru nebo text čistě popisující produkt, které jsou často důsledkem nízkých rozpočtů, jsou prostě nuda pro všechny.

I menší klienti ale mívají velké ambice a já jsem určitě rád, že je mají a chtějí je naplnit pomocí nativní reklamy. Právě takovým bych rád doporučil, aby vyzkoušeli potápění. Nemyslím to klasické, ale takzvané „scooba diving method“ v reklamní produkci. O co jde? S tímto termínem jsem se seznámil na konferenci Native Advertising Days v Kodani, kam jsem spolu s parťáky z mého týmu nedávno vyrazil načerpat inspiraci. „Scooba diving“ (potápění) je procesem, v rámci kterého postupně vylepšujete jednotlivé části obsahu. Vždy se ponoříte k určitému detailu, zaměříte se na něj a vytvoříte u něj wow efekt, který v publiku zarezonuje. Prostě moment, jako když během potápění najednou zahlédnete korály nebo vzácnou rybu.

Vedlejším pozitivním efektem je, že zpracování ostatních částí obsahu nemusí být tak nákladné. Díky několika skvělým okamžikům ale na reklamu nezapomenete. Protože se v zahraniční tvorbě velmi rádi inspirujeme, často sledujeme zdařilé realizace, ze kterých pak můžeme čerpat při tvorbě nativní reklamy u nás. A „scooba diving“ nás všechny rozhodně oslovilo.

V Kodani jsme třeba viděli tento efekt realizovaný v nativním videu, ve kterém starší paní vypráví svůj příběh o tom, jak ztratila sluch. Zapisovala si své poznatky do deníku a v momentě, kdy ztrátu sluchu oznamovala, se zlomila tuha tužky. Ten střih, atmosféra i zvuk ve vás hned vzbudily emoce, které v předchozí verzi chyběly. Říkáte si, hloupé prasknutí tuhy, ale jak na vás takový moment dovede zapůsobit, je až ohromující.

U nativní reklamy je zásadní nejen najít dobré téma, které chcete s klientem spojit, ale stejně tak je důležité jeho zpracování. Ať už máte rozpočet na rozsáhlou kreativu a chcete v reklamě interaktivní prvky, „scooba diving“ i tak stojí za vyzkoušení. Alespoň u nás máme v plánu z této techniky pro klienty vytěžit maximum.

Poznatků si z Kodaně ale odvážíme řadu a rádi se o ně podělíme. Zaujala mě třeba poznámka jednoho z kolegů řečníků, že by se klienti neměli snažit být hrdinou příběhu. Jako hrdinou by se měl vidět sám čtenář a značky by měly hrát podpůrnou roli, respektive pomoci hrdinovi dojít do cíle. Jinými slovy by neměly být Jamesem Bondem, ale spokojit se s rolí spolehlivého vozu, který Bond během svých misí využívá. To chce ale málokdo.

Každý by svou značku rád viděl v roli oslavovaného neohroženého akčního hrdiny, na kterého jsou pomyslně upřeny všechny reflektory a veškerá pozornost. V nativní reklamě ale nemůže být nic horšího, než hrát si na něco, co evidentně nejste. Takže sehrát v příběhu zdánlivě vedlejší, ale neobyčejně důležitou roli, vám umožní se nenuceně objevit v nezapomenutelných příbězích a docílit díky tomu silných a pozitivních asociací lidí s vaší značkou.